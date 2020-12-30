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Лукашенко заявил, что не допустит братоубийственного конфликта
Лукашенко заявил, что не допустит братоубийственного конфликта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в наступающем 2021 году власти страны справятся с непростой обстановкой в государстве, сумеют отстоять... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:35
2020-12-30T13:35
2020-12-30T13:35
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в наступающем 2021 году власти страны справятся с непростой обстановкой в государстве, сумеют отстоять конституционный строй и не допустят братоубийственных столкновений."Наступающий 2021 год мы встречаем в непростой обстановке. Однако убежден, мы вместе справимся со всеми проблемами, как это бывало неоднократно", - сказал Лукашенко в среду в Минске, посещая базу минского ОМОН. Его слова приводит Sputnik Беларусь.По его словам, "каждый сотрудник и военнослужащий, человек в погонах должен знать и понимать, что на нашей стороне закон, и что вы защищены государством". "Люди верят в вас и знают, что вы всегда придете на помощь и обеспечите спокойную и мирную жизнь наших граждан, защитите страну от внешних и внутренних угроз", - отметил глава государства.Обращаясь к противникам действующей власти, он сказал, что "если бы люди в погонах зря ели хлеб... если бы в те августовские дни дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране". "И вообще, жили ли бы мы, и существовала ли бы эта страна?... Говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени и те, кто сегодня не понимают и противостоят нам на чистых минских улицах, поймут, что совершили вы в этом году", - добавил Лукашенко.Он отметил, что время прошло, страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти. "Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость. Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера", - сказал белорусский лидер. Президент добавил, что, несмотря на огромные финансовые вливания, прямое иностранное участие в организации протестных акций и подготовке радикальных элементов, попытка возродить подобное фактически захлебнулась. "Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина", - подчеркнул Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, белорусский президент называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 30 дек - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что в наступающем 2021 году власти страны справятся с непростой обстановкой в государстве, сумеют отстоять конституционный строй и не допустят братоубийственных столкновений.
"Наступающий 2021 год мы встречаем в непростой обстановке. Однако убежден, мы вместе справимся со всеми проблемами, как это бывало неоднократно", - сказал Лукашенко в среду в Минске, посещая базу минского ОМОН. Его слова приводит Sputnik Беларусь
.
Глава государства подчеркнул, что никаких "майданов" в Белоруссии не случится, если будут обеспечены единство народа, твердость власти и социально-политическая стабильность. "У главы государства есть все полномочия и средства, чтобы не допустить братоубийственных столкновений. И одна из главных ролей отведена вам", - сказал Лукашенко. Он выразил уверенность, что в условиях усиления реальных и потенциальных вызовов и угроз национальной безопасности будут обеспечены независимость, удастся отстоять конституционный строй, будущее страны и народа.
По его словам, "каждый сотрудник и военнослужащий, человек в погонах должен знать и понимать, что на нашей стороне закон, и что вы защищены государством". "Люди верят в вас и знают, что вы всегда придете на помощь и обеспечите спокойную и мирную жизнь наших граждан, защитите страну от внешних и внутренних угроз", - отметил глава государства.
Обращаясь к противникам действующей власти, он сказал, что "если бы люди в погонах зря ели хлеб... если бы в те августовские дни дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране". "И вообще, жили ли бы мы, и существовала ли бы эта страна?... Говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени и те, кто сегодня не понимают и противостоят нам на чистых минских улицах, поймут, что совершили вы в этом году", - добавил Лукашенко.
Он отметил, что время прошло, страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти. "Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость. Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера", - сказал белорусский лидер. Президент добавил, что, несмотря на огромные финансовые вливания, прямое иностранное участие в организации протестных акций и подготовке радикальных элементов, попытка возродить подобное фактически захлебнулась. "Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина", - подчеркнул Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии
9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США
, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, белорусский президент называл Польшу
, Чехию
, Литву
и Украину
.
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