https://ria.ru/20201230/belorussiya-1591565607.html

Лукашенко заявил, что не допустит братоубийственного конфликта

Лукашенко заявил, что не допустит братоубийственного конфликта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в наступающем 2021 году власти страны справятся с непростой обстановкой в государстве, сумеют отстоять... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:35

2020-12-30T13:35

2020-12-30T13:35

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в наступающем 2021 году власти страны справятся с непростой обстановкой в государстве, сумеют отстоять конституционный строй и не допустят братоубийственных столкновений."Наступающий 2021 год мы встречаем в непростой обстановке. Однако убежден, мы вместе справимся со всеми проблемами, как это бывало неоднократно", - сказал Лукашенко в среду в Минске, посещая базу минского ОМОН. Его слова приводит Sputnik Беларусь.По его словам, "каждый сотрудник и военнослужащий, человек в погонах должен знать и понимать, что на нашей стороне закон, и что вы защищены государством". "Люди верят в вас и знают, что вы всегда придете на помощь и обеспечите спокойную и мирную жизнь наших граждан, защитите страну от внешних и внутренних угроз", - отметил глава государства.Обращаясь к противникам действующей власти, он сказал, что "если бы люди в погонах зря ели хлеб... если бы в те августовские дни дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране". "И вообще, жили ли бы мы, и существовала ли бы эта страна?... Говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени и те, кто сегодня не понимают и противостоят нам на чистых минских улицах, поймут, что совершили вы в этом году", - добавил Лукашенко.Он отметил, что время прошло, страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти. "Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость. Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера", - сказал белорусский лидер. Президент добавил, что, несмотря на огромные финансовые вливания, прямое иностранное участие в организации протестных акций и подготовке радикальных элементов, попытка возродить подобное фактически захлебнулась. "Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина", - подчеркнул Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, белорусский президент называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201225/terrorizm-1590959182.html

https://ria.ru/20201230/lukashenko-1591560532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире