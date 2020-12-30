https://ria.ru/20201230/balashikha-1591524492.html

В Балашихе мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме

В Балашихе мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме

Мужчина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в подмосковной Балашихе, следователи завели дело, сообщила в среду старший помощник руководителя ГСУ СК России РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:53

2020-12-30T10:53

2020-12-30T11:01

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

балашиха

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мужчина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в подмосковной Балашихе, следователи завели дело, сообщила в среду старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.Следователи установили, что очаг возгорания - прихожая на первом этаже. Основная версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем.

https://ria.ru/20201230/pozhar-1591501951.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), балашиха, московская область (подмосковье), происшествия