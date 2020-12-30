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В Балашихе мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме
В Балашихе мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме
Мужчина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в подмосковной Балашихе, следователи завели дело, сообщила в среду старший помощник руководителя ГСУ СК России РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:53
2020-12-30T11:01
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
балашиха
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мужчина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в подмосковной Балашихе, следователи завели дело, сообщила в среду старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.Следователи установили, что очаг возгорания - прихожая на первом этаже. Основная версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем.
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балашиха
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), балашиха, московская область (подмосковье), происшествия

В Балашихе мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме

10:53 30.12.2020 (обновлено: 11:01 30.12.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиСотрудники МЧС на месте пожара в жилом доме в городском округе Балашиха
Сотрудники МЧС на месте пожара в жилом доме в городском округе Балашиха - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мужчина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в подмосковной Балашихе, следователи завели дело, сообщила в среду старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"По данным следствия, 29 декабря 2020 года в деревне Фенино города Балашиха в ходе тушения пожара в жилом доме обнаружены тела двух человек: 6-летнего мальчика и 59-летнего мужчины со следами копоти. Смерть обоих наступила в результате отравления продуктами горения", - заявила Врадий.
Пожар в ресторане на улице Кирова в Люберцах - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
08:06
При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
Следователи установили, что очаг возгорания - прихожая на первом этаже. Основная версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем.
 
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)БалашихаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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