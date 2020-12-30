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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/aviasoobschenie-1591510989.html
Индия продлит приостановку авиасообщения с Великобританией
Индия продлит приостановку авиасообщения с Великобританией
Индия продлит приостановку авиасообщения с Великобританией до 7 января, сообщил министр гражданской авиации Хардип Сингх Пури. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T09:46
2020-12-30T09:46
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 дек – РИА Новости. Индия продлит приостановку авиасообщения с Великобританией до 7 января, сообщил министр гражданской авиации Хардип Сингх Пури."Было принято решение продлить приостановку полетов в Великобританию и из нее до 7 января 2021 года. После этого произойдет строго регламентированное возобновление, подробности которого будут объявлены в ближайшее время", - написал Пури в Twitter.Индия с 23 декабря и до конца месяца приостановила воздушное сообщение с Великобританией на фоне появления там новой мутации коронавируса.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Ранее минздрав Индии отметил, что с 25 ноября по 23 декабря в Индию прибыли около 33 тысяч пассажиров из Великобритании. В соответствии с действующей стратегией по борьбе с коронавирусом, пассажиры сдали РТ-ПЦР-тест, их местоположение отслеживается. По итогам тестов коронавирус был выявлен у 114 прибывших.Согласно последним данным минздрава Индии, в стране выявлено 20 человек, заболевших "британским" штаммом коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, великобритания, индия, в мире

Индия продлит приостановку авиасообщения с Великобританией

09:46 30.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 дек – РИА Новости. Индия продлит приостановку авиасообщения с Великобританией до 7 января, сообщил министр гражданской авиации Хардип Сингх Пури.
"Было принято решение продлить приостановку полетов в Великобританию и из нее до 7 января 2021 года. После этого произойдет строго регламентированное возобновление, подробности которого будут объявлены в ближайшее время", - написал Пури в Twitter.
Город Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
01:18Распространение нового коронавируса
В ОАЭ выявили "британский" штамм коронавируса
Индия с 23 декабря и до конца месяца приостановила воздушное сообщение с Великобританией на фоне появления там новой мутации коронавируса.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Колорадо - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
01:09Распространение нового коронавируса
В США обнаружили "британский" штамм коронавируса
Ранее минздрав Индии отметил, что с 25 ноября по 23 декабря в Индию прибыли около 33 тысяч пассажиров из Великобритании. В соответствии с действующей стратегией по борьбе с коронавирусом, пассажиры сдали РТ-ПЦР-тест, их местоположение отслеживается. По итогам тестов коронавирус был выявлен у 114 прибывших.
Согласно последним данным минздрава Индии, в стране выявлено 20 человек, заболевших "британским" штаммом коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВеликобританияИндияВ мире
 
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