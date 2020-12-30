https://ria.ru/20201230/aviasoobschenie-1591510989.html
Индия продлит приостановку авиасообщения с Великобританией
Индия продлит приостановку авиасообщения с Великобританией
Индия продлит приостановку авиасообщения с Великобританией до 7 января, сообщил министр гражданской авиации Хардип Сингх Пури. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T09:46
2020-12-30T09:46
2020-12-30T09:46
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 дек – РИА Новости. Индия продлит приостановку авиасообщения с Великобританией до 7 января, сообщил министр гражданской авиации Хардип Сингх Пури."Было принято решение продлить приостановку полетов в Великобританию и из нее до 7 января 2021 года. После этого произойдет строго регламентированное возобновление, подробности которого будут объявлены в ближайшее время", - написал Пури в Twitter.Индия с 23 декабря и до конца месяца приостановила воздушное сообщение с Великобританией на фоне появления там новой мутации коронавируса.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Ранее минздрав Индии отметил, что с 25 ноября по 23 декабря в Индию прибыли около 33 тысяч пассажиров из Великобритании. В соответствии с действующей стратегией по борьбе с коронавирусом, пассажиры сдали РТ-ПЦР-тест, их местоположение отслеживается. По итогам тестов коронавирус был выявлен у 114 прибывших.Согласно последним данным минздрава Индии, в стране выявлено 20 человек, заболевших "британским" штаммом коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый штамм коронавируса в британии, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, великобритания, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 дек – РИА Новости. Индия
продлит приостановку авиасообщения с Великобританией
до 7 января, сообщил министр гражданской авиации Хардип Сингх Пури.
"Было принято решение продлить приостановку полетов в Великобританию и из нее до 7 января 2021 года. После этого произойдет строго регламентированное возобновление, подробности которого будут объявлены в ближайшее время", - написал Пури в Twitter.
Индия с 23 декабря и до конца месяца приостановила воздушное сообщение с Великобританией на фоне появления там новой мутации коронавируса.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Ранее минздрав Индии отметил, что с 25 ноября по 23 декабря в Индию прибыли около 33 тысяч пассажиров из Великобритании. В соответствии с действующей стратегией по борьбе с коронавирусом, пассажиры сдали РТ-ПЦР-тест, их местоположение отслеживается. По итогам тестов коронавирус был выявлен у 114 прибывших.
Согласно последним данным минздрава Индии, в стране выявлено 20 человек, заболевших "британским" штаммом коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.