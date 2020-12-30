https://ria.ru/20201230/airpods-1591605821.html

В новых наушниках Apple AirPods Max найдена странная особенность

В новых наушниках Apple AirPods Max найдена странная особенность

Пользователи новых наушников от Apple обнаружили, что в AirPods Max образуется конденсат. Об этом сообщает Mydrivers. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T16:09

2020-12-30T16:09

2020-12-30T16:09

наука

apple

технологии

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пользователи новых наушников от Apple обнаружили, что в AirPods Max образуется конденсат. Об этом сообщает Mydrivers.Некоторые покупатели Apple AirPods Max обнаружили, что в амбушюрах возникает влага при продолжительном использовании. Предположительно, такая проблема может возникнуть из-за чрезмерно плотного прилегания наушников и недостаточной вентиляции.В Apple эту особенность AirPods Max пока не комментируют. Часть пользователей, столкнувшихся с конденсатом, отмечают, что из-за него устройство некорректно определяет, когда оно находится на голове.В России наушники предлагаются по цене в 63 000 рублей. Аудиогаджет стал дефицитным и его ожидание при заказе на официальном сайте Apple может растянуться на недели.

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/eppl-1588276978.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, технологии