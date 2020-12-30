https://ria.ru/20201230/airpods-1591605821.html
В новых наушниках Apple AirPods Max найдена странная особенность
В новых наушниках Apple AirPods Max найдена странная особенность
Пользователи новых наушников от Apple обнаружили, что в AirPods Max образуется конденсат. Об этом сообщает Mydrivers. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T16:09
2020-12-30T16:09
2020-12-30T16:09
наука
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588251547_0:138:980:689_1920x0_80_0_0_ce6664a5e6b32ec2e4da45004cbe2b6a.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пользователи новых наушников от Apple обнаружили, что в AirPods Max образуется конденсат. Об этом сообщает Mydrivers.Некоторые покупатели Apple AirPods Max обнаружили, что в амбушюрах возникает влага при продолжительном использовании. Предположительно, такая проблема может возникнуть из-за чрезмерно плотного прилегания наушников и недостаточной вентиляции.В Apple эту особенность AirPods Max пока не комментируют. Часть пользователей, столкнувшихся с конденсатом, отмечают, что из-за него устройство некорректно определяет, когда оно находится на голове.В России наушники предлагаются по цене в 63 000 рублей. Аудиогаджет стал дефицитным и его ожидание при заказе на официальном сайте Apple может растянуться на недели.
https://radiosputnik.ria.ru/20201208/eppl-1588276978.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588251547_0:25:980:760_1920x0_80_0_0_0340da375d2cfde1168887685d885537.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple, технологии
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Пользователи новых наушников от Apple
обнаружили, что в AirPods Max образуется конденсат. Об этом сообщает
Mydrivers.
Некоторые покупатели Apple AirPods Max обнаружили, что в амбушюрах возникает влага при продолжительном использовании. Предположительно, такая проблема может возникнуть из-за чрезмерно плотного прилегания наушников и недостаточной вентиляции.
В Apple эту особенность AirPods Max пока не комментируют. Часть пользователей, столкнувшихся с конденсатом, отмечают, что из-за него устройство некорректно определяет, когда оно находится на голове.
В России наушники предлагаются по цене в 63 000 рублей. Аудиогаджет стал дефицитным и его ожидание при заказе на официальном сайте Apple может растянуться на недели.