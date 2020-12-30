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В новых наушниках Apple AirPods Max найдена странная особенность
В новых наушниках Apple AirPods Max найдена странная особенность
Пользователи новых наушников от Apple обнаружили, что в AirPods Max образуется конденсат. Об этом сообщает Mydrivers. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T16:09
2020-12-30T16:09
наука
apple
технологии
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пользователи новых наушников от Apple обнаружили, что в AirPods Max образуется конденсат. Об этом сообщает Mydrivers.Некоторые покупатели Apple AirPods Max обнаружили, что в амбушюрах возникает влага при продолжительном использовании. Предположительно, такая проблема может возникнуть из-за чрезмерно плотного прилегания наушников и недостаточной вентиляции.В Apple эту особенность AirPods Max пока не комментируют. Часть пользователей, столкнувшихся с конденсатом, отмечают, что из-за него устройство некорректно определяет, когда оно находится на голове.В России наушники предлагаются по цене в 63 000 рублей. Аудиогаджет стал дефицитным и его ожидание при заказе на официальном сайте Apple может растянуться на недели.
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apple, технологии

В новых наушниках Apple AirPods Max найдена странная особенность

16:09 30.12.2020
 
© AppleApple AirPods Max
Apple AirPods Max - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пользователи новых наушников от Apple обнаружили, что в AirPods Max образуется конденсат. Об этом сообщает Mydrivers.
Некоторые покупатели Apple AirPods Max обнаружили, что в амбушюрах возникает влага при продолжительном использовании. Предположительно, такая проблема может возникнуть из-за чрезмерно плотного прилегания наушников и недостаточной вентиляции.
Apple AirPods Max - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 18:27
По цене нового iPhone. Apple представила накладные наушники AirPods Max
В Apple эту особенность AirPods Max пока не комментируют. Часть пользователей, столкнувшихся с конденсатом, отмечают, что из-за него устройство некорректно определяет, когда оно находится на голове.
В России наушники предлагаются по цене в 63 000 рублей. Аудиогаджет стал дефицитным и его ожидание при заказе на официальном сайте Apple может растянуться на недели.
 
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