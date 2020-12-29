Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?"

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

Министерство культуры Украины планирует внести украинский борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В России существует свой вариант этого блюда, который отличается набором некоторых ингредиентов. Жители Харькова высказали свое мнение о том, существует ли все-таки русский борщ и чем он отличается от украинского.