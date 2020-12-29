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Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?"
Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?"
Министерство культуры Украины планирует внести украинский борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В России существует свой вариант этого блюда, который отличается набором некоторых ингредиентов. Жители Харькова высказали свое мнение о том, существует ли все-таки русский борщ и чем он отличается от украинского.
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Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?"
Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?"
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Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?"
Министерство культуры Украины планирует внести украинский борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В России существует свой вариант этого блюда, который отличается набором некоторых ингредиентов. Жители Харькова высказали свое мнение о том, существует ли все-таки русский борщ и чем он отличается от украинского.
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Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?"

19:43 29.12.2020
 
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Министерство культуры Украины планирует внести украинский борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В России существует свой вариант этого блюда, который отличается набором некоторых ингредиентов. Жители Харькова высказали свое мнение о том, существует ли все-таки русский борщ и чем он отличается от украинского.
 
 
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