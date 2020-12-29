https://ria.ru/20201229/zhiteli-kharkova-otvechayut-na-vopros-chey-borsch-1591465683.html
Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?"
Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?"
Министерство культуры Украины планирует внести украинский борщ
в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В России существует
свой вариант этого блюда, который отличается набором некоторых ингредиентов.
Жители Харькова высказали свое мнение о том, существует ли все-таки
русский борщ и чем он отличается от украинского.
2020-12-29T19:43
2020-12-29T19:43
2020-12-29T19:43
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Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?"
Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?"
2020-12-29T19:43
true
PT4M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, видео
Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?"
Министерство культуры Украины планирует внести украинский борщ
в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В России существует
свой вариант этого блюда, который отличается набором некоторых ингредиентов.
Жители Харькова высказали свое мнение о том, существует ли все-таки
русский борщ и чем он отличается от украинского.
2020-12-29T19:43
true
PT4M42S
Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?"
Министерство культуры Украины планирует внести украинский борщ
в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В России существует
свой вариант этого блюда, который отличается набором некоторых ингредиентов.
Жители Харькова высказали свое мнение о том, существует ли все-таки
русский борщ и чем он отличается от украинского.