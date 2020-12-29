https://ria.ru/20201229/zhirinovskiy-1591474064.html
Жириновский назвал виновных в антипрививочных настроениях
Жириновский назвал виновных в антипрививочных настроениях
2020-12-29T20:29
2020-12-29T20:29
2020-12-29T20:29
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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лдпр
геннадий зюганов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Антипрививочные настроения в обществе провоцируют лоббисты от фарминдустрии, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский."Антипрививочные настроения провоцируют лоббисты от фарминдустрии, которые заинтересованы в продаже лекарств от ковида. Но государству выгодно, чтобы люди вообще не заболевали", - написал Жириновский в своём Telegram-канале.Ранее лидер Компартии РФ Геннадий Зюганов выступил против обязательной вакцинации от коронавируса, отметив, что у каждого препарата есть свои противопоказания.В начале декабря исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob показало, что почти каждый десятый россиянин готов привиться вакциной от коронавируса в ближайшее время, причем однозначно готовых к вакцинации больше среди мужчин, чем среди женщин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201228/zhirinovskiy-1591297323.html
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