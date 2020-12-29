https://ria.ru/20201229/zhirinovskiy-1591474064.html

Жириновский назвал виновных в антипрививочных настроениях

Жириновский назвал виновных в антипрививочных настроениях

2020-12-29T20:29

2020-12-29T20:29

2020-12-29T20:29

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

лдпр

геннадий зюганов

владимир жириновский

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Антипрививочные настроения в обществе провоцируют лоббисты от фарминдустрии, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский."Антипрививочные настроения провоцируют лоббисты от фарминдустрии, которые заинтересованы в продаже лекарств от ковида. Но государству выгодно, чтобы люди вообще не заболевали", - написал Жириновский в своём Telegram-канале.Ранее лидер Компартии РФ Геннадий Зюганов выступил против обязательной вакцинации от коронавируса, отметив, что у каждого препарата есть свои противопоказания.В начале декабря исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob показало, что почти каждый десятый россиянин готов привиться вакциной от коронавируса в ближайшее время, причем однозначно готовых к вакцинации больше среди мужчин, чем среди женщин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/zhirinovskiy-1591297323.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, лдпр, геннадий зюганов, владимир жириновский, общество