https://ria.ru/20201229/zhelanie-1591425011.html

Колокольцев исполнил мечту девочки о синтезаторе и микрофоне

Колокольцев исполнил мечту девочки о синтезаторе и микрофоне

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев исполнил новогоднее желание десятилетней Валерии Новиковой из Пензенской области, которая мечтала о... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T17:04

2020-12-29T17:04

2020-12-29T18:36

новый год—2021

россия

елка желаний

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир колокольцев

пензенская область

общество

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САРАТОВ, 29 дек — РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев исполнил новогоднее желание десятилетней Валерии Новиковой из Пензенской области, которая мечтала о синтезаторе, микрофоне и акустической колонке, сообщил пресс-центр МВД.Колокольцев снял с новогодней ели в Доме правительства России один из шариков, в котором находилась открытка с заветным желанием десятилетней Валерии из города Никольска Пензенской области, которая написала Деду Морозу, что занимается в музыкальной школе и мечтает о синтезаторе, микрофоне и акустической колонке.В пресс-центре отметили, что, когда девочка открыла коробку с подарками, "ее радости не было предела — там было именно то, о чем она мечтала". Кроме того, ее младшая сестра Вероника, которой пять лет, получила в подарок куклу."Родители девочек выразили Владимиру Колокольцеву искреннюю признательность за исполнение детской мечты", — добавили в ведомстве.Ежегодная благотворительная акция "Елка желаний" проходит в третий раз. Акция призвана помочь детям, находящимся в трудной ситуации. За первые два года были исполнены около восьми тысяч желаний. С 1 декабря 2020-го по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. В проекте традиционно участвует и президент России Владимир Путин.Ранее уже пообещали исполнить детские желания глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр энергетики Николай Шульгинов, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минцифры Максут Шадаев, глава Минприроды Александр Козлов, глава МИД Сергей Лавров и другие члены правительства.

https://ria.ru/20201228/vertolet-1591227447.html

https://ria.ru/20201228/zhelaniya-1591181699.html

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россия, елка желаний, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, пензенская область, общество