https://ria.ru/20201229/zemletryasenie-1591403975.html

СМИ сообщили о гибели ребенка при землетрясении в Хорватии

СМИ сообщили о гибели ребенка при землетрясении в Хорватии

В результате землетрясения в Хорватии есть пострадавшие, сообщается об одном погибшем, часть Загреба осталась без света, в городе Сисак обрушилась крыша... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T15:29

2020-12-29T15:29

2020-12-29T19:09

хорватия

в мире

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БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. В результате землетрясения в Хорватии есть пострадавшие, сообщается об одном погибшем, часть Загреба осталась без света, в городе Сисак обрушилась крыша больницы, передают местные СМИ.Во вторник в Хорватии около 12.30 (14.30 мск) произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. Накануне город также ощутил несколько толчков, но меньшей силы, землетрясение почувствовали по всей Хорватии и в соседних странах.По предварительной информации СМИ, работающих на месте событий, в Петрине погиб малолетний ребенок. "Центр города Петрине, каким он был ранее, больше не существует. Неофициально сообщается, что есть пострадавшие. Люди лежат в парке, некоторые прыгали с крыш зданий", - сообщил телеканал.Также сообщается, что обрушилась крыша больницы в городе Сисак. Съемочная группа телеканала в момент землетрясения оказалась в здании городской администрации, которое получило повреждения, но не пострадала.Значительная часть Загреба остается без электричества. Жители вышли на улицы, телефонная связь нарушена и перегружена, на улицах пробки, не работают светофоры, МВД призывает граждан пропускать автомобили экстренных служб. Повреждения получили здания МИД и другие объекты в исторической части города.Руководитель службы спасения Хорватии Дамир Трут сообщил, что все службы мобилизованы, люди и техника направлены к эпицентру землетрясения, в Петриню прибыли подразделения армии.

https://ria.ru/20201228/zemletryasenie-1591171024.html

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