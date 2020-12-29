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В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3
В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Хорватии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:29
2020-12-29T14:53
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
загреб
хорватия
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Хорватии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 11:19 по времени UTC (14:19 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к юго-востоку от Загреба и в 14 километрах к западу от города Сисак. Очаг залегал на глубине 5 километров.Местные СМИ начинают публиковать фото с последствиями землетрясения. На снимках видно, что в городе Петринья, расположенном примерно в 3 километрах от эпицентра подземных толчков, с крыш домов обрушилась черепица, некоторые строения сильно повреждены.Сообщений о жертвах пока не поступало.
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), загреб, хорватия, в мире

В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3

14:29 29.12.2020 (обновлено: 14:53 29.12.2020)
 
© REUTERS / Antonio BronicДом, пострадавший в результате землетрясения в Хорватии. 28 декабря 2020
Дом, пострадавший в результате землетрясения в Хорватии. 28 декабря 2020 - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© REUTERS / Antonio Bronic
Дом, пострадавший в результате землетрясения в Хорватии. 28 декабря 2020
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Хорватии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 11:19 по времени UTC (14:19 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к юго-востоку от Загреба и в 14 километрах к западу от города Сисак. Очаг залегал на глубине 5 километров.
Местные СМИ начинают публиковать фото с последствиями землетрясения. На снимках видно, что в городе Петринья, расположенном примерно в 3 километрах от эпицентра подземных толчков, с крыш домов обрушилась черепица, некоторые строения сильно повреждены.
Сообщений о жертвах пока не поступало.
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