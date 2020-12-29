https://ria.ru/20201229/zemletryasenie-1591392650.html
В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3
В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Хорватии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:29
2020-12-29T14:29
2020-12-29T14:53
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Хорватии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 11:19 по времени UTC (14:19 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к юго-востоку от Загреба и в 14 километрах к западу от города Сисак. Очаг залегал на глубине 5 километров.Местные СМИ начинают публиковать фото с последствиями землетрясения. На снимках видно, что в городе Петринья, расположенном примерно в 3 километрах от эпицентра подземных толчков, с крыш домов обрушилась черепица, некоторые строения сильно повреждены.Сообщений о жертвах пока не поступало.
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), загреб, хорватия, в мире