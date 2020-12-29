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Собянин оценил работу системы здравоохранения в Москве

Собянин оценил работу системы здравоохранения в Москве

Все звенья системы здравоохранения в Москве работают сложно, напряженно, но стабильно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:32

2020-12-29T12:32

2020-12-29T12:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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москва

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Все звенья системы здравоохранения в Москве работают сложно, напряженно, но стабильно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник."Были подготовлены мощные резервные госпитали, оснащенные самым современным оборудованием, сделан запас СИЗов, запас лекарственных препаратов, и сегодня все звенья здравоохранения работают стабильно. Сложно, напряженно, но стабильно. И скорая помощь, и амбулаторное звено, и стационары. Если бы хотя бы одно из этих звеньев не работало, вся бы система развалилась, не стали бы справляться с потоком больных. На сегодня каждый на своем месте справляется", - сказал он в эфире Первого канала.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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