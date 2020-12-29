https://ria.ru/20201229/yugra-1591423863.html

Югра ожидает более ста тысяч доз вакцин от COVID-19

Югра ожидает более ста тысяч доз вакцин от COVID-19

Ханты-Мансийский автономный округ в ближайшие месяцы ожидает поступление свыше 100 тысяч доз вакцин от коронавируса, сообщил руководитель регионального... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T17:01

2020-12-29T17:01

2020-12-29T17:01

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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ханты-мансийский автономный округ

здоровье - общество

ханты-мансийск

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 дек - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ в ближайшие месяцы ожидает поступление свыше 100 тысяч доз вакцин от коронавируса, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский."В субботу в округ поступило 2 тысячи доз, мы завершаем поставку в поликлиники десяти медорганизаций. В праздничные дни процедурные кабинеты будут работать. Приоритет тот же: медработники, педагоги, социальные работники. В ближайшие три месяца мы ожидаем поступление до 109 тысяч доз вакцины", - сказал Добровольский в ходе заседания окружного оперштаба.По его словам, контингент граждан, которым будет проводиться вакцинация от COVID-19, благодаря этому станет шире.Первые транши вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для медработников прибыли в Югру в середине осени. Завотделением медицинской профилактики Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Светлана Гасанова ранее подчеркивала, что осложнений у югорчан, которые уже поставили себе прививку от коронавируса, на данный момент не фиксируется.Коронавирус в Ханты-Мансийском автономном округе с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 40,8 тысячи человек, выздоровели 37 тысяч из них, скончались 534 пациента с COVID-19. Режим обязательной самоизоляции исключительно для пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями в регионе действует с 8 августа.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591415524.html

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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