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https://ria.ru/20201229/yugra-1591423863.html
Югра ожидает более ста тысяч доз вакцин от COVID-19
Югра ожидает более ста тысяч доз вакцин от COVID-19
Ханты-Мансийский автономный округ в ближайшие месяцы ожидает поступление свыше 100 тысяч доз вакцин от коронавируса, сообщил руководитель регионального... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T17:01
2020-12-29T17:01
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
ханты-мансийск
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 дек - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ в ближайшие месяцы ожидает поступление свыше 100 тысяч доз вакцин от коронавируса, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский."В субботу в округ поступило 2 тысячи доз, мы завершаем поставку в поликлиники десяти медорганизаций. В праздничные дни процедурные кабинеты будут работать. Приоритет тот же: медработники, педагоги, социальные работники. В ближайшие три месяца мы ожидаем поступление до 109 тысяч доз вакцины", - сказал Добровольский в ходе заседания окружного оперштаба.По его словам, контингент граждан, которым будет проводиться вакцинация от COVID-19, благодаря этому станет шире.Первые транши вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для медработников прибыли в Югру в середине осени. Завотделением медицинской профилактики Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Светлана Гасанова ранее подчеркивала, что осложнений у югорчан, которые уже поставили себе прививку от коронавируса, на данный момент не фиксируется.Коронавирус в Ханты-Мансийском автономном округе с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 40,8 тысячи человек, выздоровели 37 тысяч из них, скончались 534 пациента с COVID-19. Режим обязательной самоизоляции исключительно для пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями в регионе действует с 8 августа.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591415524.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество, ханты-мансийск, общество

Югра ожидает более ста тысяч доз вакцин от COVID-19

17:01 29.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 дек - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ в ближайшие месяцы ожидает поступление свыше 100 тысяч доз вакцин от коронавируса, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
"В субботу в округ поступило 2 тысячи доз, мы завершаем поставку в поликлиники десяти медорганизаций. В праздничные дни процедурные кабинеты будут работать. Приоритет тот же: медработники, педагоги, социальные работники. В ближайшие три месяца мы ожидаем поступление до 109 тысяч доз вакцины", - сказал Добровольский в ходе заседания окружного оперштаба.
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По его словам, контингент граждан, которым будет проводиться вакцинация от COVID-19, благодаря этому станет шире.
Первые транши вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для медработников прибыли в Югру в середине осени. Завотделением медицинской профилактики Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Светлана Гасанова ранее подчеркивала, что осложнений у югорчан, которые уже поставили себе прививку от коронавируса, на данный момент не фиксируется.
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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Коронавирус в Ханты-Мансийском автономном округе с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 40,8 тысячи человек, выздоровели 37 тысяч из них, скончались 534 пациента с COVID-19. Режим обязательной самоизоляции исключительно для пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями в регионе действует с 8 августа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыХанты-Мансийский автономный округЗдоровье - ОбществоХанты-МансийскОбщество
 
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