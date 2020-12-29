https://ria.ru/20201229/vzyatochnichestvo-1591323135.html

Экс-главу УФССП по Омской области осудили за взяточничество

Экс-главу УФССП по Омской области осудили за взяточничество

Бывший руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Владимир Витрук осужден на более чем три года колонии за взяточничество,... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T07:41

2020-12-29T07:41

2020-12-29T07:41

следственный комитет россии (ск рф)

омская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149952/54/1499525412_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_08fcbd7aaa895471de1fa546bb578192.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывший руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Владимир Витрук осужден на более чем три года колонии за взяточничество, сообщает СК РФ.Подчеркивается, что он признан виновным по статьям "превышение должностных полномочий", "получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере".Отмечается, что Витрук в 2018 году, действуя в интересах руководителя ООО "Центр реабилитации "Рассвет", незаконно поручал подчиненным затягивать сроки исполнительных производств, по которым должником была руководитель центра.Кроме того, в феврале 2018 года Витрук за незаконное снятие ареста с автомобиля должника получил через посредника взятку 300 тысяч рублей, добавили в СК. По указанию Витрука судебный пристав-исполнитель вынес постановление о смене ответственного хранителя, и автомобиль был передан должнику, за что на следующий день на своем рабочем месте Витрук в качестве взятки получил через посредника 200 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201118/vzyatochnichestvo-1585152642.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), омская область, происшествия