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Экс-главу УФССП по Омской области осудили за взяточничество
Экс-главу УФССП по Омской области осудили за взяточничество
Бывший руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Владимир Витрук осужден на более чем три года колонии за взяточничество,... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T07:41
2020-12-29T07:41
2020-12-29T07:41
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
происшествия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывший руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Владимир Витрук осужден на более чем три года колонии за взяточничество, сообщает СК РФ.Подчеркивается, что он признан виновным по статьям "превышение должностных полномочий", "получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере".Отмечается, что Витрук в 2018 году, действуя в интересах руководителя ООО "Центр реабилитации "Рассвет", незаконно поручал подчиненным затягивать сроки исполнительных производств, по которым должником была руководитель центра.Кроме того, в феврале 2018 года Витрук за незаконное снятие ареста с автомобиля должника получил через посредника взятку 300 тысяч рублей, добавили в СК. По указанию Витрука судебный пристав-исполнитель вынес постановление о смене ответственного хранителя, и автомобиль был передан должнику, за что на следующий день на своем рабочем месте Витрук в качестве взятки получил через посредника 200 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201118/vzyatochnichestvo-1585152642.html
омская область
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следственный комитет россии (ск рф), омская область, происшествия
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Бывший руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Владимир Витрук осужден на более чем три года колонии за взяточничество, сообщает СК
РФ.
"Приговором суда Витруку назначено наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение шести лет. В соответствии с приговором конфискован предмет взятки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Подчеркивается, что он признан виновным по статьям "превышение должностных полномочий", "получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере".
Отмечается, что Витрук в 2018 году, действуя в интересах руководителя ООО "Центр реабилитации "Рассвет", незаконно поручал подчиненным затягивать сроки исполнительных производств, по которым должником была руководитель центра.
Кроме того, в феврале 2018 года Витрук за незаконное снятие ареста с автомобиля должника получил через посредника взятку 300 тысяч рублей, добавили в СК. По указанию Витрука судебный пристав-исполнитель вынес постановление о смене ответственного хранителя, и автомобиль был передан должнику, за что на следующий день на своем рабочем месте Витрук в качестве взятки получил через посредника 200 тысяч рублей.