Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201229/vzyatochnichestvo-1591323135.html
Экс-главу УФССП по Омской области осудили за взяточничество
Экс-главу УФССП по Омской области осудили за взяточничество
Бывший руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Владимир Витрук осужден на более чем три года колонии за взяточничество,... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T07:41
2020-12-29T07:41
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149952/54/1499525412_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_08fcbd7aaa895471de1fa546bb578192.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывший руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Владимир Витрук осужден на более чем три года колонии за взяточничество, сообщает СК РФ.Подчеркивается, что он признан виновным по статьям "превышение должностных полномочий", "получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере".Отмечается, что Витрук в 2018 году, действуя в интересах руководителя ООО "Центр реабилитации "Рассвет", незаконно поручал подчиненным затягивать сроки исполнительных производств, по которым должником была руководитель центра.Кроме того, в феврале 2018 года Витрук за незаконное снятие ареста с автомобиля должника получил через посредника взятку 300 тысяч рублей, добавили в СК. По указанию Витрука судебный пристав-исполнитель вынес постановление о смене ответственного хранителя, и автомобиль был передан должнику, за что на следующий день на своем рабочем месте Витрук в качестве взятки получил через посредника 200 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201118/vzyatochnichestvo-1585152642.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149952/54/1499525412_0:0:785:588_1920x0_80_0_0_0c8b0b7ded899eb355d6835160d20270.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), омская область, происшествия

Экс-главу УФССП по Омской области осудили за взяточничество

07:41 29.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывший руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Владимир Витрук осужден на более чем три года колонии за взяточничество, сообщает СК РФ.
"Приговором суда Витруку назначено наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение шести лет. В соответствии с приговором конфискован предмет взятки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Подчеркивается, что он признан виновным по статьям "превышение должностных полномочий", "получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере".
Отмечается, что Витрук в 2018 году, действуя в интересах руководителя ООО "Центр реабилитации "Рассвет", незаконно поручал подчиненным затягивать сроки исполнительных производств, по которым должником была руководитель центра.
Кроме того, в феврале 2018 года Витрук за незаконное снятие ареста с автомобиля должника получил через посредника взятку 300 тысяч рублей, добавили в СК. По указанию Витрука судебный пристав-исполнитель вынес постановление о смене ответственного хранителя, и автомобиль был передан должнику, за что на следующий день на своем рабочем месте Витрук в качестве взятки получил через посредника 200 тысяч рублей.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 12:53
Нижегородский борец с коррупцией получил срок за взяточничество
 
Следственный комитет России (СК РФ)Омская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду
08:14Помощника бывшего схимонаха Сергия арестовали на пять суток
08:12Житель Урала угнал машину скорой, приехавшую на вызов
08:06При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
08:01Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
Лента новостейМолния