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Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201229/vybit-vsyu-dur-iz-proshlogo-goda--rossiyane-o-prazdnovanii-novogo-goda-1591417764.html
"Выбить всю дурь из прошлого года" – россияне о праздновании Нового года
"Выбить всю дурь из прошлого года" – россияне о праздновании Нового года
Россияне из разных уголков страны рассказали, как будут встречать новый 2021 год.
2020-12-29T16:35
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новый год—2021
2021 год
новый год
видео
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На планы многих повлиял коронавирус, и они решили отправиться подальше от цивилизации. Южане едут кататься на лыжах, жители северных регионов стремятся к морю. А кому-то главное – встретить Новый год с близкими и друзьями. Все новогодние регионы по-своему красивы и готовы к празднику.
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
«Выбить всю дурь из прошлого года» – россияне о праздновании Нового года
Россияне из разных уголков страны рассказали, как будут встречать новый 2021 год. На планы многих повлиял коронавирус, и они решили отправиться подальше от цивилизации. Южане едут кататься на лыжах, жители северных регионов стремятся к морю. А кому-то главное – встретить Новый год с близкими и друзьями. Все новогодние регионы по-своему красивы и готовы к празднику.
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видео, 2021 год, новый год, видео
"Выбить всю дурь из прошлого года" – россияне о праздновании Нового года
Россияне из разных уголков страны рассказали, как будут встречать новый 2021 год.
2020-12-29T16:35
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"Выбить всю дурь из прошлого года" – россияне о праздновании Нового года

16:35 29.12.2020 (обновлено: 19:02 29.12.2020)
 
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Россияне из разных уголков страны рассказали, как будут встречать новый 2021 год.
На планы многих повлиял коронавирус, и они решили отправиться подальше от цивилизации. Южане едут кататься на лыжах, жители северных регионов стремятся к морю. А кому-то главное – встретить Новый год с близкими и друзьями. Все новогодние регионы по-своему красивы и готовы к празднику.
 
Новый год—20212021 годНовый годВидео
 
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