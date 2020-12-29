https://ria.ru/20201229/vybit-vsyu-dur-iz-proshlogo-goda--rossiyane-o-prazdnovanii-novogo-goda-1591417764.html
"Выбить всю дурь из прошлого года" – россияне о праздновании Нового года
"Выбить всю дурь из прошлого года" – россияне о праздновании Нового года
Россияне из разных уголков страны рассказали, как будут встречать новый 2021 год.
2020-12-29T16:35
2020-12-29T16:35
2020-12-29T19:02
новый год—2021
2021 год
новый год
видео
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На планы многих повлиял коронавирус, и они решили отправиться подальше от цивилизации. Южане едут кататься на лыжах, жители северных регионов стремятся к морю. А кому-то главное – встретить Новый год с близкими и друзьями. Все новогодние регионы по-своему красивы и готовы к празднику.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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«Выбить всю дурь из прошлого года» – россияне о праздновании Нового года
Россияне из разных уголков страны рассказали, как будут встречать новый 2021 год.
На планы многих повлиял коронавирус, и они решили отправиться подальше от цивилизации. Южане едут кататься на лыжах, жители северных регионов стремятся к морю. А кому-то главное – встретить Новый год с близкими и друзьями.
Все новогодние регионы по-своему красивы и готовы к празднику.
2020-12-29T16:35
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PT1M12S
РИА Новости
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видео, 2021 год, новый год, видео
"Выбить всю дурь из прошлого года" – россияне о праздновании Нового года
Россияне из разных уголков страны рассказали, как будут встречать новый 2021 год.
2020-12-29T16:35
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PT1M12S
"Выбить всю дурь из прошлого года" – россияне о праздновании Нового года
16:35 29.12.2020 (обновлено: 19:02 29.12.2020)
Россияне из разных уголков страны рассказали, как будут встречать новый 2021 год.