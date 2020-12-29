https://ria.ru/20201229/vybit-vsyu-dur-iz-proshlogo-goda--rossiyane-o-prazdnovanii-novogo-goda-1591417764.html

"Выбить всю дурь из прошлого года" – россияне о праздновании Нового года

"Выбить всю дурь из прошлого года" – россияне о праздновании Нового года

Россияне из разных уголков страны рассказали, как будут встречать новый 2021 год.

2020-12-29T16:35

2020-12-29T16:35

2020-12-29T19:02

новый год—2021

2021 год

новый год

видео

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На планы многих повлиял коронавирус, и они решили отправиться подальше от цивилизации. Южане едут кататься на лыжах, жители северных регионов стремятся к морю. А кому-то главное – встретить Новый год с близкими и друзьями. Все новогодние регионы по-своему красивы и готовы к празднику.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

«Выбить всю дурь из прошлого года» – россияне о праздновании Нового года Россияне из разных уголков страны рассказали, как будут встречать новый 2021 год. На планы многих повлиял коронавирус, и они решили отправиться подальше от цивилизации. Южане едут кататься на лыжах, жители северных регионов стремятся к морю. А кому-то главное – встретить Новый год с близкими и друзьями. Все новогодние регионы по-своему красивы и готовы к празднику. 2020-12-29T16:35 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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