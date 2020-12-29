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Лавров назвал условие продолжения диалога с США по вооружениям
Лавров назвал условие продолжения диалога с США по вооружениям
Москва готова к дальнейшим переговорам с США по контролю над вооружениями, но говорить о конкретных параметрах пока преждевременно, при этом переданные... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:56
2020-12-29T15:08
россия
сергей лавров
москва
сша
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москва готова к дальнейшим переговорам с США по контролю над вооружениями, но говорить о конкретных параметрах пока преждевременно, при этом переданные американцам российские предложения по обеспечению стратегической стабильности по-прежнему актуальны, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Что касается возможного дальнейшего взаимодействия с США в сфере контроля над вооружениями, к чему мы, собственно, их и призываем, то любые переговоры, если и когда они начнутся, приведут к осязаемым результатам только в случае готовности американской стороны реально учитывать российские интересы и озабоченности. Это должно быть то, что наши американские коллеги образно называют "улицей с двусторонним движением", - сказал Лавров.Он подчеркнул, что Россия, "разумеется, открыта к тому, чтобы пройти свою часть пути для выхода на взаимоприемлемые договорённости, выработанные на строго равноправной основе"."При этом говорить об их конкретных параметрах было бы пока преждевременно. На данном этапе важно, что своё видение рамок потенциальных соглашений, предполагающее выработку нового "уравнения безопасности" и включающее в качестве переменных все значимые факторы стратегической стабильности, мы американцам передали. Это видение сохраняет свою актуальность", - заявил глава российского МИД.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201229/lavrov-1591397615.html
https://ria.ru/20201229/lavrov-1591395131.html
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россия, сергей лавров, москва, сша

Лавров назвал условие продолжения диалога с США по вооружениям

14:56 29.12.2020 (обновлено: 15:08 29.12.2020)
 
© МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© МИД РФ
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москва готова к дальнейшим переговорам с США по контролю над вооружениями, но говорить о конкретных параметрах пока преждевременно, при этом переданные американцам российские предложения по обеспечению стратегической стабильности по-прежнему актуальны, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Что касается возможного дальнейшего взаимодействия с США в сфере контроля над вооружениями, к чему мы, собственно, их и призываем, то любые переговоры, если и когда они начнутся, приведут к осязаемым результатам только в случае готовности американской стороны реально учитывать российские интересы и озабоченности. Это должно быть то, что наши американские коллеги образно называют "улицей с двусторонним движением", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время седьмого заседания Совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств России и Турции в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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Он подчеркнул, что Россия, "разумеется, открыта к тому, чтобы пройти свою часть пути для выхода на взаимоприемлемые договорённости, выработанные на строго равноправной основе".
"При этом говорить об их конкретных параметрах было бы пока преждевременно. На данном этапе важно, что своё видение рамок потенциальных соглашений, предполагающее выработку нового "уравнения безопасности" и включающее в качестве переменных все значимые факторы стратегической стабильности, мы американцам передали. Это видение сохраняет свою актуальность", - заявил глава российского МИД.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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