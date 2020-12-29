https://ria.ru/20201229/vaktsinatsiya-1591453647.html

В Москве около 50 тысяч человек привились от коронавируса

В Москве около 50 тысяч человек привились от коронавируса

Около 50 тысяч человек уже привиты в Москве от коронавируса, 70 тысяч записались на вакцинацию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T18:49

2020-12-29T18:49

2020-12-29T18:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Около 50 тысяч человек уже привиты в Москве от коронавируса, 70 тысяч записались на вакцинацию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."У нас на сегодняшний день привито где-то около 50 тысяч человек, 70 тысяч записались ", - сказал Собянин в эфире Первого канала.Он отметил, что все прививочные пункты работают нормально, в них нет очередей, и есть в запасе еще столько же пунктов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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