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В Москве около 50 тысяч человек привились от коронавируса
В Москве около 50 тысяч человек привились от коронавируса
Около 50 тысяч человек уже привиты в Москве от коронавируса, 70 тысяч записались на вакцинацию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:49
2020-12-29T18:49
2020-12-29T18:49
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Около 50 тысяч человек уже привиты в Москве от коронавируса, 70 тысяч записались на вакцинацию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."У нас на сегодняшний день привито где-то около 50 тысяч человек, 70 тысяч записались ", - сказал Собянин в эфире Первого канала.Он отметил, что все прививочные пункты работают нормально, в них нет очередей, и есть в запасе еще столько же пунктов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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