https://ria.ru/20201229/vaktsinatsiya-1591444497.html
Собянин призвал москвичей привиться от COVID-19 в новогодние праздники
Собянин призвал москвичей привиться от COVID-19 в новогодние праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей привиться от коронавируса в праздники, сообщив, что прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:15
2020-12-29T18:15
2020-12-29T18:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591202244_0:0:2703:1520_1920x0_80_0_0_ce5972a4545a147c1b506f9665041129.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей привиться от коронавируса в праздники, сообщив, что прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января."И давайте не будем откладывать прохождение вакцинации от COVID-19. Длинные выходные – это хорошая возможность сделать прививку, чтобы уверенно чувствовать себя в новом году. Прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января", - написал Собянин в своем блоге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591202244_0:0:2452:1839_1920x0_80_0_0_a0048c06a0bfa5a8f66586dcda4a000d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество