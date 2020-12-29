https://ria.ru/20201229/vaktsinatsiya-1591444497.html

Собянин призвал москвичей привиться от COVID-19 в новогодние праздники

Собянин призвал москвичей привиться от COVID-19 в новогодние праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей привиться от коронавируса в праздники, сообщив, что прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T18:15

2020-12-29T18:15

2020-12-29T18:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей привиться от коронавируса в праздники, сообщив, что прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января."И давайте не будем откладывать прохождение вакцинации от COVID-19. Длинные выходные – это хорошая возможность сделать прививку, чтобы уверенно чувствовать себя в новом году. Прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января", - написал Собянин в своем блоге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество