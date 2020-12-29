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Мишустин призвал россиян не откладывать вакцинацию от коронавируса
Мишустин призвал россиян не откладывать вакцинацию от коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян как можно скорее вакцинироваться от коронавируса. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:33
2020-12-29T13:33
2020-12-29T13:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян как можно скорее вакцинироваться от коронавируса."Чтобы защитить себя и близких, по возможности не откладывайте вакцинацию. Чем больше людей получит иммунитет, тем быстрее мы сможем остановить распространение коронавируса", - сказал он на заседании правительственного координационного совета по борьбе с COVID.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество