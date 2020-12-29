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Паспорт привитого от COVID-19 можно будет получить на сайте госуслуг
Паспорт привитого от COVID-19 можно будет получить на сайте госуслуг
На сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:17
2020-12-29T13:17
2020-12-29T13:18
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. На сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность, в том числе, получить паспорт вакцинированного, в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет", - сказал министр на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество