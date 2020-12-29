https://ria.ru/20201229/vaktsinatsiya-1591376073.html

Паспорт привитого от COVID-19 можно будет получить на сайте госуслуг

Паспорт привитого от COVID-19 можно будет получить на сайте госуслуг

На сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:17

2020-12-29T13:17

2020-12-29T13:18

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585914872_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1635089c44cb2d80765419193a586e5d.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. На сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность, в том числе, получить паспорт вакцинированного, в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет", - сказал министр на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество