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В Белоруссии рассказали о планах по вакцинации "Спутником V"
В Белоруссии рассказали о планах по вакцинации "Спутником V"
Глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что на первом этапе вакцинации от коронавируса в стране планируется привить российской вакциной "Спутник V"... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:50
2020-12-29T17:05
парламентское собрание союза беларуси и россии
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство здравоохранения белоруссии
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
белоруссия
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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что на первом этапе вакцинации от коронавируса в стране планируется привить российской вакциной "Спутник V" 200 тысяч человек.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после России запустила вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Первая партия вакцины прибыла в страну во вторник."На 200 тысяч человек, которые мы планируем (вакцинировать – ред.) на первом этапе, подписаны контракты на поставку вакцины. Мы охватим вакциной "Спутник V" данное количество пациентов. В дальнейшем, я надеюсь, мы закроем наши потребности и прямыми поставками (из России - ред.), и локализацией вакцины в нашей стране", - сказал министр журналистам. По его словам, после локализации в Белоруссии объемы вакцинирования будут исчисляться "сотнями тысяч".Министр подчеркнул, что массовая вакцинация от коронавируса в Белоруссии началась раньше, чем планировалось. Первоначальные планы были начать вакцинацию в стране в январе. Он напомнил, что вакцинацию начинают с уязвимых категорий населения, в частности медработников, работников сферы образования, торговли, транспорта. Поступившей из России готовой вакцины хватит для вакцинации этой категории граждан. Вакцинация будет носить добровольный характер.Регистрационное удостоверение вакцине было выдано 21 декабря. На территории Белоруссии 1 октября начались первые зарубежные клинические исследования "Спутника V".Как сообщал Пиневич, до конца весны в стране планируется привить от коронавируса 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля этого года составляло около 9,4 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения белоруссии, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, белоруссия

В Белоруссии рассказали о планах по вакцинации "Спутником V"

12:50 29.12.2020 (обновлено: 17:05 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что на первом этапе вакцинации от коронавируса в стране планируется привить российской вакциной "Спутник V" 200 тысяч человек.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после России запустила вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Первая партия вакцины прибыла в страну во вторник.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"На 200 тысяч человек, которые мы планируем (вакцинировать – ред.) на первом этапе, подписаны контракты на поставку вакцины. Мы охватим вакциной "Спутник V" данное количество пациентов. В дальнейшем, я надеюсь, мы закроем наши потребности и прямыми поставками (из России - ред.), и локализацией вакцины в нашей стране", - сказал министр журналистам. По его словам, после локализации в Белоруссии объемы вакцинирования будут исчисляться "сотнями тысяч".
Министр подчеркнул, что массовая вакцинация от коронавируса в Белоруссии началась раньше, чем планировалось. Первоначальные планы были начать вакцинацию в стране в январе. Он напомнил, что вакцинацию начинают с уязвимых категорий населения, в частности медработников, работников сферы образования, торговли, транспорта. Поступившей из России готовой вакцины хватит для вакцинации этой категории граждан. Вакцинация будет носить добровольный характер.
Регистрационное удостоверение вакцине было выдано 21 декабря. На территории Белоруссии 1 октября начались первые зарубежные клинические исследования "Спутника V".
Как сообщал Пиневич, до конца весны в стране планируется привить от коронавируса 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля этого года составляло около 9,4 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения БелоруссииРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоБелоруссия
 
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