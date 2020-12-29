В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию о сотрудничестве в области профилактики коронавирусной инфекции
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сам решит, в какой форме и когда сообщить о своей вакцинации от коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее на большой пресс-конференции Путин сообщил, что еще не делал прививку от коронавируса, потому что пока она не рассчитана на людей его возраста, но добавил, что обязательно это сделает, как только это станет возможным. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в субботу заявил, что "Спутник V" одобрен для вакцинации людей старше 60 лет.
"Да, действительно, сам президент сказал, что он принял решение вакцинироваться. Для этого было необходимо завершение всех испытательных формальностей для определенной возрастной категории. Они были завершены, собственно, на текущей неделе. Далее просто будем ждать решения президента, который сам сообщит в той форме, в которой он хочет, и в то время, в которое он посчитает целесообразным", - сказал Песков журналистам.
На сегодня, по словам пресс-секретаря президента, пока неизвестно, в какой форме это будет происходить.
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