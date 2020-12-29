https://ria.ru/20201229/vaktsinatsiya-1591361681.html

В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сам решит, в какой форме и когда сообщить о своей вакцинации от коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:19

2020-12-29T12:19

2020-12-29T12:19

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

михаил мурашко

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сам решит, в какой форме и когда сообщить о своей вакцинации от коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее на большой пресс-конференции Путин сообщил, что еще не делал прививку от коронавируса, потому что пока она не рассчитана на людей его возраста, но добавил, что обязательно это сделает, как только это станет возможным. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в субботу заявил, что "Спутник V" одобрен для вакцинации людей старше 60 лет.На сегодня, по словам пресс-секретаря президента, пока неизвестно, в какой форме это будет происходить.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585191058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, михаил мурашко, дмитрий песков, владимир путин