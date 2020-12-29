https://ria.ru/20201229/vaktsinatsiya-1591314884.html

Для москвичей старше 60 лет открывается онлайн-запись на вакцинацию

Для москвичей старше 60 лет открывается онлайн-запись на вакцинацию

Электронная запись на вакцинацию от COVID-19 для москвичей старше 60 лет открывается в столице во вторник. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T00:23

2020-12-29T00:23

2020-12-29T00:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Электронная запись на вакцинацию от COVID-19 для москвичей старше 60 лет открывается в столице во вторник.Ранее вакцинация была доступна людям из основной группы риска: работникам медицинских и образовательных учреждений, сотрудникам городских социальных учреждений и другим работникам учебных и лечебных учреждений - тем, кто занимается клинингом, младшему медицинскому персоналу, администраторам. С 14 декабря к ним добавились работники МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг, а с 21 декабря - работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники средств массовой информации.С 28 декабря запись на вакцинацию открылась и для занятых в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других, а также для волонтеров и занятых в некоммерческих и религиозных организациях.Помимо этого, с понедельника запись через пункты вакцинации открылась для москвичей старше 60 лет. Со вторника они могут записаться в электронном виде.По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться, и в конечном счете вакцина станет доступна для всех жителей столицы.Что нужно для записиЗапись открыта на ближайшие две недели на mos.ru, emias.info, инфомате поликлиники. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ - на сайте, в мобильном приложении или по телефону.Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте от 18 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Беременные и кормящие грудью женщины сделать прививку не могут.Вакцинируемые не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до прививки. С момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти не менее 30 дней.Как и где привитьсяПрепарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно – это дает надежный иммунный ответ. Сначала вводят первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.Записываться нужно только на первую вакцинацию – на вторую врач запишет в день первой вакцинации. Чтобы жители не забыли о повторной прививке, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.На вакцинацию потребуется не менее часа: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут - наблюдение после прививки.После москвичи получают сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.В настоящее время в столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 8.00 до 20.00. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, при необходимости в резерве стоит еще 70 пунктов. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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