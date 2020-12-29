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Для москвичей старше 60 лет открывается онлайн-запись на вакцинацию
Для москвичей старше 60 лет открывается онлайн-запись на вакцинацию
Электронная запись на вакцинацию от COVID-19 для москвичей старше 60 лет открывается в столице во вторник. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T00:23
2020-12-29T00:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Электронная запись на вакцинацию от COVID-19 для москвичей старше 60 лет открывается в столице во вторник.Ранее вакцинация была доступна людям из основной группы риска: работникам медицинских и образовательных учреждений, сотрудникам городских социальных учреждений и другим работникам учебных и лечебных учреждений - тем, кто занимается клинингом, младшему медицинскому персоналу, администраторам. С 14 декабря к ним добавились работники МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг, а с 21 декабря - работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники средств массовой информации.С 28 декабря запись на вакцинацию открылась и для занятых в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других, а также для волонтеров и занятых в некоммерческих и религиозных организациях.Помимо этого, с понедельника запись через пункты вакцинации открылась для москвичей старше 60 лет. Со вторника они могут записаться в электронном виде.По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться, и в конечном счете вакцина станет доступна для всех жителей столицы.Что нужно для записиЗапись открыта на ближайшие две недели на mos.ru, emias.info, инфомате поликлиники. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ - на сайте, в мобильном приложении или по телефону.Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте от 18 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Беременные и кормящие грудью женщины сделать прививку не могут.Вакцинируемые не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до прививки. С момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти не менее 30 дней.Как и где привитьсяПрепарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно – это дает надежный иммунный ответ. Сначала вводят первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.Записываться нужно только на первую вакцинацию – на вторую врач запишет в день первой вакцинации. Чтобы жители не забыли о повторной прививке, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.На вакцинацию потребуется не менее часа: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут - наблюдение после прививки.После москвичи получают сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.В настоящее время в столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 8.00 до 20.00. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, при необходимости в резерве стоит еще 70 пунктов. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Для москвичей старше 60 лет открывается онлайн-запись на вакцинацию

00:23 29.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина держит в руках сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Мужчина держит в руках сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Электронная запись на вакцинацию от COVID-19 для москвичей старше 60 лет открывается в столице во вторник.
Ранее вакцинация была доступна людям из основной группы риска: работникам медицинских и образовательных учреждений, сотрудникам городских социальных учреждений и другим работникам учебных и лечебных учреждений - тем, кто занимается клинингом, младшему медицинскому персоналу, администраторам. С 14 декабря к ним добавились работники МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг, а с 21 декабря - работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники средств массовой информации.
С 28 декабря запись на вакцинацию открылась и для занятых в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других, а также для волонтеров и занятых в некоммерческих и религиозных организациях.
Помимо этого, с понедельника запись через пункты вакцинации открылась для москвичей старше 60 лет. Со вторника они могут записаться в электронном виде.
По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться, и в конечном счете вакцина станет доступна для всех жителей столицы.

Что нужно для записи

Запись открыта на ближайшие две недели на mos.ru, emias.info, инфомате поликлиники. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ - на сайте, в мобильном приложении или по телефону.
Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте от 18 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Беременные и кормящие грудью женщины сделать прививку не могут.
Вакцинируемые не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до прививки. С момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти не менее 30 дней.
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Как и где привиться

Препарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно – это дает надежный иммунный ответ. Сначала вводят первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.
Записываться нужно только на первую вакцинацию – на вторую врач запишет в день первой вакцинации. Чтобы жители не забыли о повторной прививке, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.
На вакцинацию потребуется не менее часа: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут - наблюдение после прививки.
После москвичи получают сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.
В настоящее время в столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 8.00 до 20.00. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, при необходимости в резерве стоит еще 70 пунктов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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