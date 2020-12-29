https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591466360.html

В Госдуме не исключили, что украинцы будут ездить в Россию за вакциной

В Госдуме не исключили, что украинцы будут ездить в Россию за вакциной

Украина ранее уже отказалась от ряда российских вакцин, что привело к "вакцинным турам", в которые украинские граждане возят своих детей прививаться в Россию,... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T19:48

2020-12-29T19:48

2020-12-29T19:48

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

дмитрий кулеба

коронавирусы

госдума рф

елена панина

киев

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украина ранее уже отказалась от ряда российских вакцин, что привело к "вакцинным турам", в которые украинские граждане возят своих детей прививаться в Россию, возможно, таким путем украинцы в итоге будут получать и "Спутник V", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса гибридным оружием России против Украины.По словам Паниной, это заявление демонстрирует истинные цели нынешней украинской власти, главная задача которых – любой ценой не допустить нормализации российско-украинских отношений, а также роста влияния "Оппозиционной платформы", лидеры которой уговорили Россию помочь Украине с вакциной."На этом фоне такие "мелочи", как здоровье и безопасность собственных граждан, совершенно не волнуют киевских чиновников. А вот тот факт, что вакцина "Спутник V" разрушает антироссийские стереотипы, их откровенно пугает. Кстати, это относится и к другими российским вакцинам от уже привычных и хорошо известных болезней, которых жителей Украины также лишили после 2014 года", - сказала Панина РИА Новости."После перехода Киева на дорогостоящие западные аналоги любые вакцины стали дефицитом, в результате чего десятки тысяч украинских матерей привозят прививать своих детей в Россию. В моду вошло даже такое понятие как "вакцинные туры". Возможно, что именно таким путем украинцы в итоге будут получать и "Спутник V", - считает Панина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591457271.html

россия

киев

украина

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, дмитрий кулеба, коронавирусы, госдума рф, елена панина, киев, украина