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Глава Минздрава рассказал о ходе поставок вакцины от COVID-19 в регионы
Глава Минздрава рассказал о ходе поставок вакцины от COVID-19 в регионы
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что за три недели в регионы отгружено 507 тысяч доз вакцины от коронавируса. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T16:22
2020-12-29T16:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что за три недели в регионы отгружено 507 тысяч доз вакцины от коронавируса."Вся поставка идет в соответствии с графиком. Хочу отметить, что сегодня уже в регионы отгружено 507 тысяч доз вакцины - это за последние три недели", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По словам министра, количество пунктов вакцинации в РФ увеличивается, за последнюю неделю - на 45 пунктов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Глава Минздрава рассказал о ходе поставок вакцины от COVID-19 в регионы

16:22 29.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что за три недели в регионы отгружено 507 тысяч доз вакцины от коронавируса.
"Вся поставка идет в соответствии с графиком. Хочу отметить, что сегодня уже в регионы отгружено 507 тысяч доз вакцины - это за последние три недели", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
По словам министра, количество пунктов вакцинации в РФ увеличивается, за последнюю неделю - на 45 пунктов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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