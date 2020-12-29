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Глава Минздрава рассказал о ходе поставок вакцины от COVID-19 в регионы
Глава Минздрава рассказал о ходе поставок вакцины от COVID-19 в регионы
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что за три недели в регионы отгружено 507 тысяч доз вакцины от коронавируса. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T16:22
2020-12-29T16:22
2020-12-29T16:22
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что за три недели в регионы отгружено 507 тысяч доз вакцины от коронавируса."Вся поставка идет в соответствии с графиком. Хочу отметить, что сегодня уже в регионы отгружено 507 тысяч доз вакцины - это за последние три недели", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По словам министра, количество пунктов вакцинации в РФ увеличивается, за последнюю неделю - на 45 пунктов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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