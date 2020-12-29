Голикова оценила регистрацию "Спутника V" в Аргентине
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Зарубежные страны, зарегистрировавшие российскую вакцину, в частности Аргентина, получают возможность сравнить ее с аналогами от других производителей, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.
Аргентина первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории на основе результатов исследования вакцины в России. Вакцинация российским препаратом в этой стране началась во вторник. На прошлой неделе в Аргентину было доставлено 300 тысяч доз российской вакцины, ее получили все провинции страны. Еще 5 миллионов доз должны прибыть в январе и 14 миллионов в феврале.
"Сегодня все мы с большим удовольствием обмениваемся мнениями и обсуждаем тему того, как она поступила в Аргентину. Они пошли на это, зарегистрировали. Белоруссия тоже зарегистрировала. С венграми сейчас идет соответствующая работа. Мы продвигаемся. Ведь важно попробовать, важно с чего-то начать. Мы начали. У мира есть возможности сравнить", - сказала Голикова.
Первыми вакцину в Аргентине получат медики. После поставки новых доз планируется привить людей пожилого возраста, сотрудников безопасности и полицейских, а затем уже остальных граждан. Всего к марту планируется привить 10 миллионов человек. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что с прибытием вакцины открывается "дорога надежды". Он поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку препарата. Свое сообщение в Twitter он сопроводил кадрами разгрузки "Спутник V" в аэропорту аргентинской столицы.
Muchas gracias a los amigos de @OkSucesos. Maravillosas imágenes de un esfuerzo de muchos. https://t.co/OUybTtW0Rf— Alberto Fernández (@alferdez) December 24, 2020
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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