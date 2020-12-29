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Голикова оценила регистрацию "Спутника V" в Аргентине
Голикова оценила регистрацию "Спутника V" в Аргентине
Зарубежные страны, зарегистрировавшие российскую вакцину, в частности Аргентина, получают возможность сравнить ее с аналогами от других производителей, заявила... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T15:22
2020-12-29T15:22
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
альберто фернандес
коронавирусы
латинская америка
здоровье - общество
аргентина
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Зарубежные страны, зарегистрировавшие российскую вакцину, в частности Аргентина, получают возможность сравнить ее с аналогами от других производителей, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.Аргентина первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории на основе результатов исследования вакцины в России. Вакцинация российским препаратом в этой стране началась во вторник. На прошлой неделе в Аргентину было доставлено 300 тысяч доз российской вакцины, ее получили все провинции страны. Еще 5 миллионов доз должны прибыть в январе и 14 миллионов в феврале."Сегодня все мы с большим удовольствием обмениваемся мнениями и обсуждаем тему того, как она поступила в Аргентину. Они пошли на это, зарегистрировали. Белоруссия тоже зарегистрировала. С венграми сейчас идет соответствующая работа. Мы продвигаемся. Ведь важно попробовать, важно с чего-то начать. Мы начали. У мира есть возможности сравнить", - сказала Голикова.Первыми вакцину в Аргентине получат медики. После поставки новых доз планируется привить людей пожилого возраста, сотрудников безопасности и полицейских, а затем уже остальных граждан. Всего к марту планируется привить 10 миллионов человек. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что с прибытием вакцины открывается "дорога надежды". Он поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку препарата. Свое сообщение в Twitter он сопроводил кадрами разгрузки "Спутник V" в аэропорту аргентинской столицы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, альберто фернандес, коронавирусы, латинская америка, здоровье - общество, аргентина, владимир путин, белоруссия, в мире

Голикова оценила регистрацию "Спутника V" в Аргентине

15:22 29.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Зарубежные страны, зарегистрировавшие российскую вакцину, в частности Аргентина, получают возможность сравнить ее с аналогами от других производителей, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.
Аргентина первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории на основе результатов исследования вакцины в России. Вакцинация российским препаратом в этой стране началась во вторник. На прошлой неделе в Аргентину было доставлено 300 тысяч доз российской вакцины, ее получили все провинции страны. Еще 5 миллионов доз должны прибыть в январе и 14 миллионов в феврале.
"Сегодня все мы с большим удовольствием обмениваемся мнениями и обсуждаем тему того, как она поступила в Аргентину. Они пошли на это, зарегистрировали. Белоруссия тоже зарегистрировала. С венграми сейчас идет соответствующая работа. Мы продвигаемся. Ведь важно попробовать, важно с чего-то начать. Мы начали. У мира есть возможности сравнить", - сказала Голикова.
Первыми вакцину в Аргентине получат медики. После поставки новых доз планируется привить людей пожилого возраста, сотрудников безопасности и полицейских, а затем уже остальных граждан. Всего к марту планируется привить 10 миллионов человек. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что с прибытием вакцины открывается "дорога надежды". Он поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку препарата. Свое сообщение в Twitter он сопроводил кадрами разгрузки "Спутник V" в аэропорту аргентинской столицы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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