https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591337059.html

Попова оценила объемы выпуска вакцины от коронавируса в России

Попова оценила объемы выпуска вакцины от коронавируса в России

Выпуск вакцины от COVID-19 в РФ выше запланированных объемов, завила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T10:17

2020-12-29T10:17

2020-12-29T10:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Выпуск вакцины от COVID-19 в РФ выше запланированных объемов, завила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Выпуск вакцины превышает запланированный. Наши коллеги, ученые и производители очень стараются, чтобы было максимально возможно доступным количество вакцины", - сказала Попова в эфире радио "Вести ФМ".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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