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Попова оценила объемы выпуска вакцины от коронавируса в России
Попова оценила объемы выпуска вакцины от коронавируса в России
Выпуск вакцины от COVID-19 в РФ выше запланированных объемов, завила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T10:17
2020-12-29T10:17
2020-12-29T10:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Выпуск вакцины от COVID-19 в РФ выше запланированных объемов, завила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Выпуск вакцины превышает запланированный. Наши коллеги, ученые и производители очень стараются, чтобы было максимально возможно доступным количество вакцины", - сказала Попова в эфире радио "Вести ФМ".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество