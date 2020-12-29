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Попова рассказала о темпах производства вакцины от COVID-19 в России
Попова рассказала о темпах производства вакцины от COVID-19 в России
Весной в России будет достаточное количество вакцины от COVID-19 для того, чтобы поэтапно прививать население, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T10:11
2020-12-29T10:11
2020-12-29T10:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Весной в России будет достаточное количество вакцины от COVID-19 для того, чтобы поэтапно прививать население, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Количество нарабатываемой вакцины, успехи наших производителей, которые показывают, как умело и быстро они могут масштабировать и одну, и вторую технологию, говорит о том, что к весне мы будем иметь полное количество (вакцины от COVID-19 - ред.), чтобы поэтапно прививать население", - сказала Попова в эфире радио "Вести ФМ".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)