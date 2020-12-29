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Мурашко рассказал об ожиданиях от широкого применения "Спутника V"
Мурашко рассказал об ожиданиях от широкого применения "Спутника V"
Глава Минздрав РФ Михаил Мурашко надеется, что широкое применение вакцины "Спутник V" станет важным шагом к защите граждан России и Белоруссии. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T10:09
2020-12-29T10:09
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Минздрав РФ Михаил Мурашко надеется, что широкое применение вакцины "Спутник V" станет важным шагом к защите граждан России и Белоруссии.По его словам, белорусские коллеги с самого начала показали высокую заинтересованность в организации доступа граждан Белоруссии к вакцине для профилактики новой коронавирусной инфекции."В результате тесной работы регуляторных органов двух стран были организованы и успешно проведены клинические испытания вакцины с участием добровольцев, результатом которых стала регистрация препарата. В настоящее время ведутся переговоры об организации производства вакцины на территории Республики Беларусь. Уверен, что широкое применение вакцины "Спутник V" станет важным шагом к защите граждан России, Белоруссии и других стран, принявших решение о ее применении, от COVID-19", - сказал Мурашко, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, белоруссия, общество

Мурашко рассказал об ожиданиях от широкого применения "Спутника V"

10:09 29.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Минздрав РФ Михаил Мурашко надеется, что широкое применение вакцины "Спутник V" станет важным шагом к защите граждан России и Белоруссии.
По его словам, белорусские коллеги с самого начала показали высокую заинтересованность в организации доступа граждан Белоруссии к вакцине для профилактики новой коронавирусной инфекции.
"В результате тесной работы регуляторных органов двух стран были организованы и успешно проведены клинические испытания вакцины с участием добровольцев, результатом которых стала регистрация препарата. В настоящее время ведутся переговоры об организации производства вакцины на территории Республики Беларусь. Уверен, что широкое применение вакцины "Спутник V" станет важным шагом к защите граждан России, Белоруссии и других стран, принявших решение о ее применении, от COVID-19", - сказал Мурашко, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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