https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591329467.html

Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Белоруссию

Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Белоруссию

Белоруссия первой после России запустила вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной "Спутник V", первая партия вакцины прибыла в страну во... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T09:18

2020-12-29T09:18

2020-12-29T17:04

парламентское собрание союза беларуси и россии

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

белоруссия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Белоруссия первой после России запустила вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной "Спутник V", первая партия вакцины прибыла в страну во вторник, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения РФ и РФПИ объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Беларусь стала первым государством после РФ, официально зарегистрировавшим "Спутник V", - говорится в сообщении.Во вторник первая партия вакцины прибыла в Белоруссию, уточнили в фонде.Регистрационное удостоверение вакцине было выдано 21 декабря. На территории Белоруссии 1 октября начались первые зарубежные клинические исследования "Спутника V".РФПИ совместно с партнерами ведет работу для локализации производства вакцины "Спутник V" на территории Белоруссии: 11 ноября 2020 года было подписано соглашение о сотрудничестве между РФПИ и холдингом "Белфармпром", на предприятиях которого идет подготовка производственных мощностей для выпуска готовой формы вакцины."Сегодня Беларусь также стала первой страной после России, где начинается вакцинация населения препаратом "Спутник V". Следующим этапом сотрудничества РФПИ и партнеров станет организация выпуска готовой формы вакцины в Беларуси, что существенно упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации и расширить профилактику заболевания новой коронавирусной инфекцией", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, белоруссия