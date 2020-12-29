https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591329084.html

Роспотребнадзор оценил влияние "ЭпиВакКороны" на репродуктивность

Роспотребнадзор оценил влияние "ЭпиВакКороны" на репродуктивность

Вакцина "ЭпиВакКорона" не оказывает негативного влияния на здоровье потомства, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T09:16

2020-12-29T09:16

2020-12-29T09:16

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" не оказывает негативного влияния на здоровье потомства, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.В ведомстве пояснили, что центр "Вектор" Роспотребнадзора 15 декабря завершил доклинические исследования репродуктивной токсичности вакцины. Они проходили на половозрелых самцах и самках крыс, а также на беременных самках. Вакцинация животных в дозах, равных одной прививочной для человека и в 10 раз ее превышающей, не приводила к снижению показателей фертильности, не отражалась на длительности последующей беременности, показателях пред- и постимплантационной смертности, количестве потомков при рождении.Вакцина не оказывала влияния на выживаемость потомства, не вызывала нарушений физического развития, созревания сенсорно-двигательных рефлексов и ориентировочно-исследовательских реакций, уточнили в Роспотребнадзоре. Введение вакцины в тех же дозах беременным самкам крыс не приводило к увеличению гибели плодов, изменению их массы и размеров, развитию патологий костной системы и внутренних органов. Вакцина также не оказывала влияния на физическое развитие потомства, становление сенсорно-двигательной и условно-рефлекторной деятельности."На основании полученных данных сделан вывод о том, что вакцина "ЭпиВакКорона" не обладает эмбриотоксическими свойствами и не оказывает влияния на генеративную функцию", - заключили в Роспотребнадзоре.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/epivakkorona-1589916342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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