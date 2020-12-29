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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591327530.html
Названы сроки отчета об испытании "ЭпиВакКороны" на пожилых людях
Названы сроки отчета об испытании "ЭпиВакКороны" на пожилых людях
Отчет об испытании вакцины от COVID "ЭпиВакКорона" на людях старше 60 лет планируется подать в Минздрав в начале февраля, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T09:05
2020-12-29T09:05
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Отчет об испытании вакцины от COVID "ЭпиВакКорона" на людях старше 60 лет планируется подать в Минздрав в начале февраля, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре."В начале февраля планируем подать отчет в Минздрав России", - сообщили в ведомстве.В Роспотребнадзоре также отметили, что отчет в начале февраля будет промежуточным - 42 дня с момента первой вакцинации. Наблюдать за добровольцами будут в течение шести месяцев. Окончательный отчет будет подготовлен по итогам шести месяцев со дня вакцинации последнего добровольца.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Названы сроки отчета об испытании "ЭпиВакКороны" на пожилых людях

09:05 29.12.2020
 
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Отчет об испытании вакцины от COVID "ЭпиВакКорона" на людях старше 60 лет планируется подать в Минздрав в начале февраля, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"В начале февраля планируем подать отчет в Минздрав России", - сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также отметили, что отчет в начале февраля будет промежуточным - 42 дня с момента первой вакцинации. Наблюдать за добровольцами будут в течение шести месяцев. Окончательный отчет будет подготовлен по итогам шести месяцев со дня вакцинации последнего добровольца.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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