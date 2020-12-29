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В Аргентине стартует вакцинация российской вакциной "Спутник V"
В Аргентине стартует вакцинация российской вакциной "Спутник V"
Вакцинация российским "Спутником V" в Аргентине стартует во вторник, препарат был доставлен во все провинции страны. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T00:16
2020-12-29T00:16
2020-12-29T00:16
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек – РИА Новости. Вакцинация российским "Спутником V" в Аргентине стартует во вторник, препарат был доставлен во все провинции страны.На прошлой неделе, накануне Рождества, в Аргентину прибыл самолет с 300 тысячами доз вакцин.В первую очередь планируется вакцинировать медиков, тех, кто работает в отделениях интенсивной терапии. Они могут привиться непосредственно на рабочем месте.Власти провинций запустили онлайн-регистрацию на получение вакцины, принимать желающих будут в отведенное для каждого время. Желание быть привитыми уже изъявили сотни тысяч человек.Как отмечал глава минздрава страны Гинес Гонсалес, вакцинация стартует по всей стране в 9.00 (15.00 мск).Кроме того, страна ожидает поставки дополнительных доз российской вакцины в январе и феврале (5 и 14 миллионов соответственно), чтобы привить всех медиков, людей старше 60 лет, сотрудников служб безопасности. Вакцинация является добровольной. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, аргентина, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек – РИА Новости.
Вакцинация российским "Спутником V
" в Аргентине
стартует во вторник, препарат был доставлен во все провинции страны.
На прошлой неделе, накануне Рождества, в Аргентину прибыл самолет с 300 тысячами доз вакцин.
В первую очередь планируется вакцинировать медиков, тех, кто работает в отделениях интенсивной терапии. Они могут привиться непосредственно на рабочем месте.
Власти провинций запустили онлайн-регистрацию на получение вакцины, принимать желающих будут в отведенное для каждого время. Желание быть привитыми уже изъявили сотни тысяч человек.
Как отмечал глава минздрава страны Гинес Гонсалес, вакцинация стартует по всей стране в 9.00 (15.00 мск).
Кроме того, страна ожидает поставки дополнительных доз российской вакцины в январе и феврале (5 и 14 миллионов соответственно), чтобы привить всех медиков, людей старше 60 лет, сотрудников служб безопасности. Вакцинация является добровольной.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.