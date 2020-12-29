https://ria.ru/20201229/uborka-1591428161.html
Названы главные ошибки при уборке дома
Названы главные ошибки при уборке дома
Ведущая британского телешоу "How Clean is Your House?" Агги Маккензи перечислила ошибки при уборке жилища, которые могут испортить мебель и другие предметы... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T17:16
2020-12-29T17:16
2020-12-29T17:16
великобритания
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ведущая британского телешоу "How Clean is Your House?" Агги Маккензи перечислила ошибки при уборке жилища, которые могут испортить мебель и другие предметы интерьера.Самым главным заблуждением она назвала действия, которые люди предпринимают для очистки ковра от пятен.По ее словам, наиболее эффективным в этом случае является использование теплой воды и мягкой ткани.Другая распространенная ошибка – длительное использование кухонных полотенец. Маккензи отметила, что ткань быстро накапливает микробы, поэтому ее необходимо регулярно стирать.Собеседница издания посоветовала каждый вечер замачивать ткань в миске с кипятком, добавляя несколько капель моющего средства.
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великобритания, общество
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ведущая британского телешоу "How Clean is Your House?" Агги Маккензи перечислила ошибки при уборке жилища, которые могут испортить мебель и другие предметы интерьера.
Самым главным заблуждением она назвала действия, которые люди предпринимают для очистки ковра от пятен.
"Многие начинают интенсивно тереть загрязнение с мылом. В итоге на ковре остаются его остатки, которые притягивают грязь и пыль. В итоге на этом же месте появляется другое пятно, только другого типа", - цитирует женщину The Sun
.
По ее словам, наиболее эффективным в этом случае является использование теплой воды и мягкой ткани.
Другая распространенная ошибка – длительное использование кухонных полотенец. Маккензи отметила, что ткань быстро накапливает микробы, поэтому ее необходимо регулярно стирать.
"Когда вы используете грязные полотенца, то только распространяете эти бактерии", - предупредила она.
Собеседница издания посоветовала каждый вечер замачивать ткань в миске с кипятком, добавляя несколько капель моющего средства.