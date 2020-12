https://ria.ru/20201229/uborka-1591428161.html

Названы главные ошибки при уборке дома

Ведущая британского телешоу "How Clean is Your House?" Агги Маккензи перечислила ошибки при уборке жилища, которые могут испортить мебель и другие предметы... РИА Новости, 29.12.2020

великобритания

общество

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ведущая британского телешоу "How Clean is Your House?" Агги Маккензи перечислила ошибки при уборке жилища, которые могут испортить мебель и другие предметы интерьера.Самым главным заблуждением она назвала действия, которые люди предпринимают для очистки ковра от пятен.По ее словам, наиболее эффективным в этом случае является использование теплой воды и мягкой ткани.Другая распространенная ошибка – длительное использование кухонных полотенец. Маккензи отметила, что ткань быстро накапливает микробы, поэтому ее необходимо регулярно стирать.Собеседница издания посоветовала каждый вечер замачивать ткань в миске с кипятком, добавляя несколько капель моющего средства.

