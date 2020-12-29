https://ria.ru/20201229/tsentrobank-1591346478.html

ЦБ предложил упростить для клиентов смену банка

ЦБ предложил упростить для клиентов смену банка

Центробанк предложил упростить для клиентов кредитных организаций переход из одного банка в другой, говорится в проекте стратегии развития Национальной... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T11:11

2020-12-29T11:11

2020-12-29T12:08

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Центробанк предложил упростить для клиентов кредитных организаций переход из одного банка в другой, говорится в проекте стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы.Для этого регулятор планирует создать механизм "универсального платежного адреса", который даст возможность получать средства в случае изменения банковских счетов. Также обещают проработать условия смены обслуживающей кредитной организации, чтобы платежи в этом случае перенаправлялись автоматически. При этом в документе не указывается, приведет ли новый механизм к отмене использования других банковских реквизитов.Регулятор пояснил, что запуск механизмов упрощенной и безбарьерной смены потребителем обслуживающего банка будет способствовать развитию конкуренции на платежном рынке.Банк России обсудит документ с участниками рынка в начале 2021 года.

https://ria.ru/20201222/finrynok-1590442653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика