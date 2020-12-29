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Фанаты "Теории большого взрыва" нашли противоречие в шестом сезоне
Фанаты "Теории большого взрыва" нашли противоречие в шестом сезоне
Фанаты "Теории большого взрыва" в очередной раз нашли несоответствие в сериале. Подробное описание "проблемы" появилось на сайте Reddit. РИА Новости, 29.12.2020
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культура
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Фанаты "Теории большого взрыва" в очередной раз нашли несоответствие в сериале. Подробное описание "проблемы" появилось на сайте Reddit. Так, поклонники обнаружили неточность в шестом сезоне, вышедшем в 2013 году."Я пересмотрел шоу в миллионный раз (оно меня успокаивает), и кое-что заметил в 20-м эпизоде шестого сезона", — написал один из преданных фанатов шоу."Всю серию герои стремятся завоевать доверие отборочной комиссии и получить бессрочный контракт на кафедре в институте, но позже эта тема нигде не получает развития. В результате остается непонятным, кому из них достался контракт", — пояснил зритель. "Скорее всего, — никому. Но мне кажется странным посвящать этой истории весь эпизод и потом больше нигде об этом не упоминать. По-моему, это говорит о лени создателей и сценаристов", — добавил он. Премьера проекта состоялась на канале CBS в 2007 году. С тех пор вышло 12 сезонов.
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reddit, кино и сериалы, новости культуры

Фанаты "Теории большого взрыва" нашли противоречие в шестом сезоне

04:10 29.12.2020
 
© Chuck Lorre ProductionsКадр из сериала "Теория большого взрыва"
Кадр из сериала Теория большого взрыва - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Chuck Lorre Productions
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Фанаты "Теории большого взрыва" в очередной раз нашли несоответствие в сериале. Подробное описание "проблемы" появилось на сайте Reddit.
Так, поклонники обнаружили неточность в шестом сезоне, вышедшем в 2013 году.
"Я пересмотрел шоу в миллионный раз (оно меня успокаивает), и кое-что заметил в 20-м эпизоде шестого сезона", — написал один из преданных фанатов шоу.
"Всю серию герои стремятся завоевать доверие отборочной комиссии и получить бессрочный контракт на кафедре в институте, но позже эта тема нигде не получает развития. В результате остается непонятным, кому из них достался контракт", — пояснил зритель.
"Скорее всего, — никому. Но мне кажется странным посвящать этой истории весь эпизод и потом больше нигде об этом не упоминать. По-моему, это говорит о лени создателей и сценаристов", — добавил он.
Премьера проекта состоялась на канале CBS в 2007 году. С тех пор вышло 12 сезонов.
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