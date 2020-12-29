https://ria.ru/20201229/tambovschina-1591434211.html
На Тамбовщине по нацпроекту благоустроены 185 дворов и 116 территорий
На Тамбовщине по нацпроекту благоустроены 185 дворов и 116 территорий
В Тамбовской области по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2020 году новый облик получили 185 РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T17:37
2020-12-29T17:37
2020-12-29T17:38
тамбовская область
александр никитин
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ТАМБОВ, 29 дек – РИА Новости. В Тамбовской области по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2020 году новый облик получили 185 дворовых и 116 общественных территорий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, на эти цели в 2020 году направлено 284,9 миллиона рублей. Из них около 279 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Почти 6 миллионов рублей выделили из бюджета Тамбовской области. Свою часть на условиях софинансирования добавили и местные бюджеты."В Тамбовской области создана многоотраслевая система контроля за ходом и качеством выполнения работ по благоустройству. Их контролирует областная комиссия, муниципалитеты, общественность, партийные активисты, молодежный парламент. Такой подход дает положительные результаты, об этом свидетельствуют и отзывы жителей, дворы которых были благоустроены", - сказал представитель пресс-службы.По мнению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, работа по благоустройству территорий, в первую очередь по нацпроекту "Жилье и городская среда", сплотила жителей. "Мы делаем общее дело, которое имеет большой социальный эффект. Благоустроенные территории должны быть привлекательны для жителей всех возрастов", - приводит пресс-служба слова Никитина.По данным управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, все мероприятия, запланированные на 2020 год, в регионе выполнены в полном объеме.
https://ria.ru/20201229/resheniya-1591423622.html
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РИА Новости
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александр никитин
ТАМБОВ, 29 дек – РИА Новости. В Тамбовской области по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2020 году новый облик получили 185 дворовых и 116 общественных территорий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, на эти цели в 2020 году направлено 284,9 миллиона рублей. Из них около 279 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Почти 6 миллионов рублей выделили из бюджета Тамбовской области. Свою часть на условиях софинансирования добавили и местные бюджеты.
"В Тамбовской области создана многоотраслевая система контроля за ходом и качеством выполнения работ по благоустройству. Их контролирует областная комиссия, муниципалитеты, общественность, партийные активисты, молодежный парламент. Такой подход дает положительные результаты, об этом свидетельствуют и отзывы жителей, дворы которых были благоустроены", - сказал представитель пресс-службы.
По мнению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина
, работа по благоустройству территорий, в первую очередь по нацпроекту "Жилье и городская среда", сплотила жителей. "Мы делаем общее дело, которое имеет большой социальный эффект. Благоустроенные территории должны быть привлекательны для жителей всех возрастов", - приводит пресс-служба слова Никитина.
По данным управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, все мероприятия, запланированные на 2020 год, в регионе выполнены в полном объеме.