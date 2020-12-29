https://ria.ru/20201229/tambovschina-1591434211.html

На Тамбовщине по нацпроекту благоустроены 185 дворов и 116 территорий

На Тамбовщине по нацпроекту благоустроены 185 дворов и 116 территорий

В Тамбовской области по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2020 году новый облик получили 185 РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T17:37

2020-12-29T17:37

2020-12-29T17:38

тамбовская область

александр никитин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585917569_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_a39417a0dbb7399fe0d4d8124efa51ec.jpg

ТАМБОВ, 29 дек – РИА Новости. В Тамбовской области по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2020 году новый облик получили 185 дворовых и 116 общественных территорий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, на эти цели в 2020 году направлено 284,9 миллиона рублей. Из них около 279 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Почти 6 миллионов рублей выделили из бюджета Тамбовской области. Свою часть на условиях софинансирования добавили и местные бюджеты."В Тамбовской области создана многоотраслевая система контроля за ходом и качеством выполнения работ по благоустройству. Их контролирует областная комиссия, муниципалитеты, общественность, партийные активисты, молодежный парламент. Такой подход дает положительные результаты, об этом свидетельствуют и отзывы жителей, дворы которых были благоустроены", - сказал представитель пресс-службы.По мнению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, работа по благоустройству территорий, в первую очередь по нацпроекту "Жилье и городская среда", сплотила жителей. "Мы делаем общее дело, которое имеет большой социальный эффект. Благоустроенные территории должны быть привлекательны для жителей всех возрастов", - приводит пресс-служба слова Никитина.По данным управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, все мероприятия, запланированные на 2020 год, в регионе выполнены в полном объеме.

https://ria.ru/20201229/resheniya-1591423622.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр никитин