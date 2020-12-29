https://ria.ru/20201229/superoruzhie-1591470498.html

Киев обвинил Москву в попытке украсть украинское "супероружие"

Киев обвинил Москву в попытке украсть украинское "супероружие"

В Службе безопасности Украины заявили, что накрыли группу агентов, якобы пытавшихся украсть и передать России чертежи "секретной" ракеты "Нептун". Об этом... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T20:13

2020-12-29T20:13

2020-12-29T20:16

россия

служба безопасности украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154749/73/1547497373_0:127:1943:1220_1920x0_80_0_0_372f07f189b30e2faae2f0d50373bd20.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Службе безопасности Украины заявили, что накрыли группу агентов, якобы пытавшихся украсть и передать России чертежи "секретной" ракеты "Нептун". Об этом говорится в отчете пресс-службы ведомства в Facebook.Ведомство "пресекло деятельность четырех агентурных сетей" и якобы "задержало 11 российских агентов", пишет пресс-служба СБУ.При этом один из них, как утверждают в ведомстве, украл и пытался передать иностранному государству документацию по ракетному комплексу "Нептун". Киев считает "Нептун" своим "супероружием". Ранее командующий ВМСУ Алексей Неижпапа заявил, что это прорыв в ракетостроении, а Украина — одна из немногих стран в мире, имеющих технологические мощности для создания таких ракет. Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов и вовсе хвастался тем, чтo "Нeптуны" якобы мoгут зa нecкoлькo минут уничтoжить рoccийcкиe кoрaбли в Чeрнoм и Aзoвcкoм мoрях, а также Крымcкий мocт.В действительности Киев значительно преувеличивает "инновационность" этого вооружения. Профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев отметил, что крылатая ракета противокорабельного комплекса "Нептун" – дозвуковая, легко сбиваемая и значительно устаревшая по современным меркам. Украина изготовила ее на основе российской ракеты X-35, которая вышла почти 20 лет назад. Никакой военной тайны в этом вооружении для российской армии нет.

https://ria.ru/20201210/krym-1588612532.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба безопасности украины, украина