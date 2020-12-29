Киев обвинил Москву в попытке украсть украинское "супероружие"
20:13 29.12.2020 (обновлено: 20:16 29.12.2020)
© AP Photo / National Security and Defense Council Press Service Pool PhotoИспытание ракетного комплекса С-125 на полигоне в Одесской области
© AP Photo / National Security and Defense Council Press Service Pool Photo
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Службе безопасности Украины заявили, что накрыли группу агентов, якобы пытавшихся украсть и передать России чертежи "секретной" ракеты "Нептун". Об этом говорится в отчете пресс-службы ведомства в Facebook.
Ведомство "пресекло деятельность четырех агентурных сетей" и якобы "задержало 11 российских агентов", пишет пресс-служба СБУ.
При этом один из них, как утверждают в ведомстве, украл и пытался передать иностранному государству документацию по ракетному комплексу "Нептун".
Киев считает "Нептун" своим "супероружием". Ранее командующий ВМСУ Алексей Неижпапа заявил, что это прорыв в ракетостроении, а Украина — одна из немногих стран в мире, имеющих технологические мощности для создания таких ракет. Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов и вовсе хвастался тем, чтo "Нeптуны" якобы мoгут зa нecкoлькo минут уничтoжить рoccийcкиe кoрaбли в Чeрнoм и Aзoвcкoм мoрях, а также Крымcкий мocт.
В действительности Киев значительно преувеличивает "инновационность" этого вооружения. Профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев отметил, что крылатая ракета противокорабельного комплекса "Нептун" – дозвуковая, легко сбиваемая и значительно устаревшая по современным меркам. Украина изготовила ее на основе российской ракеты X-35, которая вышла почти 20 лет назад. Никакой военной тайны в этом вооружении для российской армии нет.