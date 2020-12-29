https://ria.ru/20201229/sroki-1591385317.html

Эксперт рассказал о подорожании "Северного потока — 2" из-за срыва сроков

Эксперт рассказал о подорожании "Северного потока — 2" из-за срыва сроков

"Северный поток — 2" из-за сдвига сроков строительства подорожал примерно на 0,8 миллиарда евро, рассказал РИА Новости исполнительный директор департамента... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:56

2020-12-29T13:56

2020-12-29T14:01

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

газпром

сша

украина

экономика

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Северный поток — 2" из-за сдвига сроков строительства подорожал примерно на 0,8 миллиарда евро, рассказал РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.В понедельник оператор "Северного потока — 2", Nord Stream 2 AG, сообщил о завершении укладки газопровода в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка в датских водах планируется начать с 15 января."По разным данным, срыв сроков строительства принес дополнительные затраты в размере 0,8 миллиарда евро (общая стоимость строительства составляет порядка 10 миллиардов евро)", - оценил Тузов.Кроме того, по его оценке, приобретение судна "Академик Черский" стоило "Газпрому" 1 миллиард долларов, а затраты на переоснащение судна для работы на проекте составили около 900 миллионов рублей.Аналитик отметил, что проекту еще предстоит преодолеть новые трудности, связанные с американскими санкциями. "Вчера палата представителей конгресса повторно одобрила проект оборонного бюджета на следующий год... Следующим шагом станет голосование по преодолению вето в сенате конгресса США, которое состоится сегодня. В случае окончательного принятия документа сложностей для завершения строительства газопровода станет больше, так как западные компании очень многих направлений деятельности окажутся под угрозой соответствующих санкций со стороны США", - сказал эксперт."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.В декабре 2020 года строительство газопровода было возобновлено, и теперь, по оценкам экспертов, завершение строительства "Северного потока — 2" потребует нескольких месяцев.

https://ria.ru/20201228/gazoprovod-1591239822.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

балтийское море

сша

украина

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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, газпром, сша, украина, экономика