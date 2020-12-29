Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201229/sroki-1591385317.html
Эксперт рассказал о подорожании "Северного потока — 2" из-за срыва сроков
Эксперт рассказал о подорожании "Северного потока — 2" из-за срыва сроков
"Северный поток — 2" из-за сдвига сроков строительства подорожал примерно на 0,8 миллиарда евро, рассказал РИА Новости исполнительный директор департамента... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:56
2020-12-29T14:01
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
газпром
сша
украина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590726254_0:0:3334:1875_1920x0_80_0_0_9c9f9b56b575eb75a673f1b30c1cf911.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Северный поток — 2" из-за сдвига сроков строительства подорожал примерно на 0,8 миллиарда евро, рассказал РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.В понедельник оператор "Северного потока — 2", Nord Stream 2 AG, сообщил о завершении укладки газопровода в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка в датских водах планируется начать с 15 января."По разным данным, срыв сроков строительства принес дополнительные затраты в размере 0,8 миллиарда евро (общая стоимость строительства составляет порядка 10 миллиардов евро)", - оценил Тузов.Кроме того, по его оценке, приобретение судна "Академик Черский" стоило "Газпрому" 1 миллиард долларов, а затраты на переоснащение судна для работы на проекте составили около 900 миллионов рублей.Аналитик отметил, что проекту еще предстоит преодолеть новые трудности, связанные с американскими санкциями. "Вчера палата представителей конгресса повторно одобрила проект оборонного бюджета на следующий год... Следующим шагом станет голосование по преодолению вето в сенате конгресса США, которое состоится сегодня. В случае окончательного принятия документа сложностей для завершения строительства газопровода станет больше, так как западные компании очень многих направлений деятельности окажутся под угрозой соответствующих санкций со стороны США", - сказал эксперт."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.В декабре 2020 года строительство газопровода было возобновлено, и теперь, по оценкам экспертов, завершение строительства "Северного потока — 2" потребует нескольких месяцев.
https://ria.ru/20201228/gazoprovod-1591239822.html
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
балтийское море
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590726254_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_6ca915eb1e606ae74762cb8bf0d0a0ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, газпром, сша, украина, экономика

Эксперт рассказал о подорожании "Северного потока — 2" из-за срыва сроков

13:56 29.12.2020 (обновлено: 14:01 29.12.2020)
 
© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2" на Челябинском трубопрокатном заводе
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 на Челябинском трубопрокатном заводе - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© REUTERS / Maxim Shemetov/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Северный поток — 2" из-за сдвига сроков строительства подорожал примерно на 0,8 миллиарда евро, рассказал РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
В понедельник оператор "Северного потока — 2", Nord Stream 2 AG, сообщил о завершении укладки газопровода в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка в датских водах планируется начать с 15 января.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря, 15:29
Назван худший сценарий по санкциям против "Северного потока — 2"
"По разным данным, срыв сроков строительства принес дополнительные затраты в размере 0,8 миллиарда евро (общая стоимость строительства составляет порядка 10 миллиардов евро)", - оценил Тузов.
Кроме того, по его оценке, приобретение судна "Академик Черский" стоило "Газпрому" 1 миллиард долларов, а затраты на переоснащение судна для работы на проекте составили около 900 миллионов рублей.
Аналитик отметил, что проекту еще предстоит преодолеть новые трудности, связанные с американскими санкциями. "Вчера палата представителей конгресса повторно одобрила проект оборонного бюджета на следующий год... Следующим шагом станет голосование по преодолению вето в сенате конгресса США, которое состоится сегодня. В случае окончательного принятия документа сложностей для завершения строительства газопровода станет больше, так как западные компании очень многих направлений деятельности окажутся под угрозой соответствующих санкций со стороны США", - сказал эксперт.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
В декабре 2020 года строительство газопровода было возобновлено, и теперь, по оценкам экспертов, завершение строительства "Северного потока — 2" потребует нескольких месяцев.
 
AllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромСШАУкраинаЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
08:01Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
05:39Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
Лента новостейМолния