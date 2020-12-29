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Психолог рассказал, как подвести итоги года и построить план на следующий
Психолог рассказал, как подвести итоги года и построить план на следующий
Последние дни 2020 года стремительно подходят к концу, а это значит, что пришло время для подведения его итогов. Несмотря на сложности, с которыми пришлось... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T08:00
2020-12-29T08:00
2020-12-29T08:00
хорошие новости
психолог
хорошие новости
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новый год
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Последние дни 2020 года стремительно подходят к концу, а это значит, что пришло время для подведения его итогов. Несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться людям всего мира, нужно не только вспомнить все хорошее, что произошло, но и подумать о планах на новый, 2021 год. Мария Маурина, психолог семейного центра "Сокол" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, дала несколько советов, которые помогут успокоить мысли, настроиться на праздничную атмосферу и счастливое будущее.Прежде всего, по словам специалистки, необходимо создать вокруг себя атмосферу уединения и спокойствия: включить расслабляющую музыку, погасить основной свет и зажечь свечи. Мария предлагает вспоминать о событиях уходящего года, не зацикливаясь на негативных моментах. Напротив, психолог советует вспомнить и зафиксировать все положительные истории, которые зажигали в вас позитивные эмоции в 2020 году.После создания правильного и позитивного настроения можно приступать к работе над ошибками. Для этого необходимо взять лист бумаги и написать на нем цели и планы, которые вы строили на 2020 год, а напротив отметить, осуществились они или нет. Не скупитесь на похвалу за планы, напротив которых вы поставили жирную галку.Мария Маурина отметила также, что подведение итогов уходящего года и составление планов на грядущий будет иметь смысл лишь в том случае, если вы будете честны с собой."Будьте честны с собой. Может быть, то, что не все цели и планы осуществились, и стало благом? Осознав это, вы можете двигаться дальше, планируя новые цели на 2021 год. Главное условие – вы искренне, всем сердцем должны хотеть этого для себя! И пропишите каждую цель, осознавая ту неподдельную радость, что принесет вам ее осуществление", – советует психолог.
https://ria.ru/20201225/prazdnik-1590703362.html
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психолог, хорошие новости, советы, новый год
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Последние дни 2020 года стремительно подходят к концу, а это значит, что пришло время для подведения его итогов. Несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться людям всего мира, нужно не только вспомнить все хорошее, что произошло, но и подумать о планах на новый, 2021 год. Мария Маурина, психолог семейного центра "Сокол" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, дала несколько советов, которые помогут успокоить мысли, настроиться на праздничную атмосферу и счастливое будущее.
Прежде всего, по словам специалистки, необходимо создать вокруг себя атмосферу уединения и спокойствия: включить расслабляющую музыку, погасить основной свет и зажечь свечи. Мария предлагает вспоминать о событиях уходящего года, не зацикливаясь на негативных моментах. Напротив, психолог советует вспомнить и зафиксировать все положительные истории, которые зажигали в вас позитивные эмоции в 2020 году.
"Закрепите это ощущение и подумайте, что из этого вы бы хотели оставить в новом году или что еще более позитивное, приносящее большее счастье, вы бы хотели приобрести. Тут тоже не стоит скромничать: пропишите все, что по-настоящему, искренне хотите. Именно с создания правильного настроя внутри зависит ваша будущая жизнь и исполнение всех самых заветных желаний", – рассказывает психолог.
После создания правильного и позитивного настроения можно приступать к работе над ошибками. Для этого необходимо взять лист бумаги и написать на нем цели и планы, которые вы строили на 2020 год, а напротив отметить, осуществились они или нет. Не скупитесь на похвалу за планы, напротив которых вы поставили жирную галку.
Мария Маурина отметила также, что подведение итогов уходящего года и составление планов на грядущий будет иметь смысл лишь в том случае, если вы будете честны с собой.
"Будьте честны с собой. Может быть, то, что не все цели и планы осуществились, и стало благом? Осознав это, вы можете двигаться дальше, планируя новые цели на 2021 год. Главное условие – вы искренне, всем сердцем должны хотеть этого для себя! И пропишите каждую цель, осознавая ту неподдельную радость, что принесет вам ее осуществление", – советует психолог.