https://ria.ru/20201229/sovety-1591233841.html

Психолог рассказал, как подвести итоги года и построить план на следующий

Психолог рассказал, как подвести итоги года и построить план на следующий

Последние дни 2020 года стремительно подходят к концу, а это значит, что пришло время для подведения его итогов. Несмотря на сложности, с которыми пришлось... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T08:00

2020-12-29T08:00

2020-12-29T08:00

хорошие новости

психолог

хорошие новости

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новый год

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Последние дни 2020 года стремительно подходят к концу, а это значит, что пришло время для подведения его итогов. Несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться людям всего мира, нужно не только вспомнить все хорошее, что произошло, но и подумать о планах на новый, 2021 год. Мария Маурина, психолог семейного центра "Сокол" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, дала несколько советов, которые помогут успокоить мысли, настроиться на праздничную атмосферу и счастливое будущее.Прежде всего, по словам специалистки, необходимо создать вокруг себя атмосферу уединения и спокойствия: включить расслабляющую музыку, погасить основной свет и зажечь свечи. Мария предлагает вспоминать о событиях уходящего года, не зацикливаясь на негативных моментах. Напротив, психолог советует вспомнить и зафиксировать все положительные истории, которые зажигали в вас позитивные эмоции в 2020 году.После создания правильного и позитивного настроения можно приступать к работе над ошибками. Для этого необходимо взять лист бумаги и написать на нем цели и планы, которые вы строили на 2020 год, а напротив отметить, осуществились они или нет. Не скупитесь на похвалу за планы, напротив которых вы поставили жирную галку.Мария Маурина отметила также, что подведение итогов уходящего года и составление планов на грядущий будет иметь смысл лишь в том случае, если вы будете честны с собой."Будьте честны с собой. Может быть, то, что не все цели и планы осуществились, и стало благом? Осознав это, вы можете двигаться дальше, планируя новые цели на 2021 год. Главное условие – вы искренне, всем сердцем должны хотеть этого для себя! И пропишите каждую цель, осознавая ту неподдельную радость, что принесет вам ее осуществление", – советует психолог.

https://ria.ru/20201225/prazdnik-1590703362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психолог, хорошие новости, советы, новый год