Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20201229/sovety-1591233841.html
Психолог рассказал, как подвести итоги года и построить план на следующий
Психолог рассказал, как подвести итоги года и построить план на следующий
Последние дни 2020 года стремительно подходят к концу, а это значит, что пришло время для подведения его итогов. Несмотря на сложности, с которыми пришлось... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T08:00
2020-12-29T08:00
хорошие новости
психолог
хорошие новости
советы
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591232406_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_8fb193d476dcb7a47320ea02b65de722.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Последние дни 2020 года стремительно подходят к концу, а это значит, что пришло время для подведения его итогов. Несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться людям всего мира, нужно не только вспомнить все хорошее, что произошло, но и подумать о планах на новый, 2021 год. Мария Маурина, психолог семейного центра "Сокол" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, дала несколько советов, которые помогут успокоить мысли, настроиться на праздничную атмосферу и счастливое будущее.Прежде всего, по словам специалистки, необходимо создать вокруг себя атмосферу уединения и спокойствия: включить расслабляющую музыку, погасить основной свет и зажечь свечи. Мария предлагает вспоминать о событиях уходящего года, не зацикливаясь на негативных моментах. Напротив, психолог советует вспомнить и зафиксировать все положительные истории, которые зажигали в вас позитивные эмоции в 2020 году.После создания правильного и позитивного настроения можно приступать к работе над ошибками. Для этого необходимо взять лист бумаги и написать на нем цели и планы, которые вы строили на 2020 год, а напротив отметить, осуществились они или нет. Не скупитесь на похвалу за планы, напротив которых вы поставили жирную галку.Мария Маурина отметила также, что подведение итогов уходящего года и составление планов на грядущий будет иметь смысл лишь в том случае, если вы будете честны с собой."Будьте честны с собой. Может быть, то, что не все цели и планы осуществились, и стало благом? Осознав это, вы можете двигаться дальше, планируя новые цели на 2021 год. Главное условие – вы искренне, всем сердцем должны хотеть этого для себя! И пропишите каждую цель, осознавая ту неподдельную радость, что принесет вам ее осуществление", – советует психолог.
https://ria.ru/20201225/prazdnik-1590703362.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591232406_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_75b1acf67ab8fc2440ef14cd3119825f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
психолог, хорошие новости, советы, новый год

Психолог рассказал, как подвести итоги года и построить план на следующий

08:00 29.12.2020
 
CC0 / / Женщина пишет в блокноте
Женщина пишет в блокноте - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Последние дни 2020 года стремительно подходят к концу, а это значит, что пришло время для подведения его итогов. Несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться людям всего мира, нужно не только вспомнить все хорошее, что произошло, но и подумать о планах на новый, 2021 год. Мария Маурина, психолог семейного центра "Сокол" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, дала несколько советов, которые помогут успокоить мысли, настроиться на праздничную атмосферу и счастливое будущее.
Прежде всего, по словам специалистки, необходимо создать вокруг себя атмосферу уединения и спокойствия: включить расслабляющую музыку, погасить основной свет и зажечь свечи. Мария предлагает вспоминать о событиях уходящего года, не зацикливаясь на негативных моментах. Напротив, психолог советует вспомнить и зафиксировать все положительные истории, которые зажигали в вас позитивные эмоции в 2020 году.

"Закрепите это ощущение и подумайте, что из этого вы бы хотели оставить в новом году или что еще более позитивное, приносящее большее счастье, вы бы хотели приобрести. Тут тоже не стоит скромничать: пропишите все, что по-настоящему, искренне хотите. Именно с создания правильного настроя внутри зависит ваша будущая жизнь и исполнение всех самых заветных желаний", – рассказывает психолог.

После создания правильного и позитивного настроения можно приступать к работе над ошибками. Для этого необходимо взять лист бумаги и написать на нем цели и планы, которые вы строили на 2020 год, а напротив отметить, осуществились они или нет. Не скупитесь на похвалу за планы, напротив которых вы поставили жирную галку.
Семья у новогодней елки - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 08:00Хорошие новости
Психолог рассказал о простых способах создать новогоднее настроение
Мария Маурина отметила также, что подведение итогов уходящего года и составление планов на грядущий будет иметь смысл лишь в том случае, если вы будете честны с собой.
"Будьте честны с собой. Может быть, то, что не все цели и планы осуществились, и стало благом? Осознав это, вы можете двигаться дальше, планируя новые цели на 2021 год. Главное условие – вы искренне, всем сердцем должны хотеть этого для себя! И пропишите каждую цель, осознавая ту неподдельную радость, что принесет вам ее осуществление", – советует психолог.
 
Хорошие новостипсихологХорошие новостиСоветыНовый год
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
08:01Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
05:39Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
Лента новостейМолния