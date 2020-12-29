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Собянин заявил, что Москва справилась с вызовами этого года
Собянин заявил, что Москва справилась с вызовами этого года
Не все сложности этого года пройдены, но Москва справилась с вызовами, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:43
2020-12-29T18:43
2020-12-29T18:43
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Не все сложности этого года пройдены, но Москва справилась с вызовами, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы еще не все сложности прошли, но год заканчивается, можно действительно подводить итоги. И, можно сказать, город действительно справился с этими вызовами", - сказал Собянин в эфире Первого канала.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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