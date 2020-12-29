https://ria.ru/20201229/smertnost-1591428295.html

В Москве летальность COVID-19 снизилась на одиннадцать процентов

В Москве летальность COVID-19 снизилась на одиннадцать процентов

Летальность от COVID-19 в ноябре в Москве сократилась на 11% в сравнении с октябрем, сообщает столичный департамент здравоохранения. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T17:18

2020-12-29T17:18

2020-12-29T18:13

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

распространение нового коронавируса

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581275261_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_1fc2be0e5d5cf1bc5bb9ee948cef721e.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Летальность от COVID-19 в ноябре в Москве сократилась на 11% в сравнении с октябрем, сообщает столичный департамент здравоохранения.Всего COVID-19 значится как основная или сопутствующая причина смерти в 4542 случаях. Как пояснили в депздраве, на коронавирус пришлись 97 процентов от всей избыточной смертности за ноябрь. В общей сложности в последний месяц осени в Москве зарегистрировали 14 456 смертей (на 4730 больше, чем в ноябре прошлого года).В ведомстве напомнили, что в Москве введен комплекс мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.Так, в городе стартовала масштабная вакцинация от коронавируса для ряда отраслей городского хозяйства, развернуты системы массового тестирования на коронавирусную инфекцию, КТ-диагностики, амбулаторного лечения и бесплатного лекарственного обеспечения, развернута достаточная госпитальная сеть для лечения коронавируса в условиях стационара, говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591408403.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва