https://ria.ru/20201229/smertnost-1591428295.html
В Москве летальность COVID-19 снизилась на одиннадцать процентов
В Москве летальность COVID-19 снизилась на одиннадцать процентов
Летальность от COVID-19 в ноябре в Москве сократилась на 11% в сравнении с октябрем, сообщает столичный департамент здравоохранения. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T17:18
2020-12-29T17:18
2020-12-29T18:13
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Летальность от COVID-19 в ноябре в Москве сократилась на 11% в сравнении с октябрем, сообщает столичный департамент здравоохранения.Всего COVID-19 значится как основная или сопутствующая причина смерти в 4542 случаях. Как пояснили в депздраве, на коронавирус пришлись 97 процентов от всей избыточной смертности за ноябрь. В общей сложности в последний месяц осени в Москве зарегистрировали 14 456 смертей (на 4730 больше, чем в ноябре прошлого года).В ведомстве напомнили, что в Москве введен комплекс мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.Так, в городе стартовала масштабная вакцинация от коронавируса для ряда отраслей городского хозяйства, развернуты системы массового тестирования на коронавирусную инфекцию, КТ-диагностики, амбулаторного лечения и бесплатного лекарственного обеспечения, развернута достаточная госпитальная сеть для лечения коронавируса в условиях стационара, говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591408403.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва