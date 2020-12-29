https://ria.ru/20201229/smertnost-1591332929.html

Попова сравнила уровень смертности от COVID-19 в России и других странах

Попова сравнила уровень смертности от COVID-19 в России и других странах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия выглядит лучше других стран по статистике смертности от коронавируса. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T09:41

2020-12-29T09:41

2020-12-29T09:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия выглядит лучше других стран по статистике смертности от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)