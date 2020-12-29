https://ria.ru/20201229/smertnost-1591332929.html
Попова сравнила уровень смертности от COVID-19 в России и других странах
Попова сравнила уровень смертности от COVID-19 в России и других странах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия выглядит лучше других стран по статистике смертности от коронавируса. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T09:41
2020-12-29T09:41
2020-12-29T09:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия выглядит лучше других стран по статистике смертности от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)