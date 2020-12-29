https://ria.ru/20201229/skhimonakh-1591394229.html
Адвокат считает, что бывший схимонах Сергий не признает вину
Адвокат считает, что бывший схимонах Сергий не признает вину
Адвокат отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) в беседе с РИА Новости выразил мнение, что тот не признает вину. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:37
2020-12-29T14:37
2020-12-29T14:50
религия и мировоззрение
бывший схимонах сергий (николай романов)
россия
происшествия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Адвокат отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) в беседе с РИА Новости выразил мнение, что тот не признает вину."Я пока с Сергием не общался и не видел его, ему инкриминируют совершение трех преступлений, вину он точно не признает", - заявил Иван Миронов.Сегодня стало известно, что Сергия задержали в Среднеуральском монастыре и оттуда увезли в Москву. Как ожидается, Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия о заключении духовного деятеля в СИЗО.О таком намерении следствия заявляла другой адвокат бывшего схимонаха Светлана Герасимова. Соответствующее ходатайство, однако, в суд пока не поступало, заявили РИА Новости в пресс-службе суда.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и халатности органов профилактики. Позднее адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении других уголовных дел - о нарушении права на свободу совести, самоуправстве и склонении к самоубийству.
https://ria.ru/20201229/romanov-1591384027.html
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бывший схимонах сергий (николай романов), россия, происшествия
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Адвокат отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) в беседе с РИА Новости выразил мнение, что тот не признает вину.
"Я пока с Сергием не общался и не видел его, ему инкриминируют совершение трех преступлений, вину он точно не признает", - заявил Иван Миронов.
Сегодня стало известно, что Сергия задержали в Среднеуральском монастыре и оттуда увезли в Москву
. Как ожидается, Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия о заключении духовного деятеля в СИЗО.
О таком намерении следствия заявляла другой адвокат бывшего схимонаха Светлана Герасимова. Соответствующее ходатайство, однако, в суд пока не поступало, заявили РИА Новости в пресс-службе суда.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря
Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК
РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и халатности органов профилактики. Позднее адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении других уголовных дел - о нарушении права на свободу совести, самоуправстве и склонении к самоубийству.