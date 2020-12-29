https://ria.ru/20201229/skhiigumen-1591482140.html

Бывшего схиигумена Сергия раньше судили за убийство и разбойное нападение

Бывшего схиигумена Сергия раньше судили за убийство и разбойное нападение

Арестованный отлученный от церкви схимонах Сергий (Николай Романов) был ранее судим за убийство и разбойное нападение, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T21:38

2020-12-29T21:38

2020-12-29T21:38

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

бывший схимонах сергий (николай романов)

омон россии

русская православная церковь

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Арестованный отлученный от церкви схимонах Сергий (Николай Романов) был ранее судим за убийство и разбойное нападение, сообщается на сайте СК РФ."Ранее он был осужден за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 90-х годов", - говорится в сообщении.Романов был задержан ночью в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Во вторник Басманный суд в Москве арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.

https://ria.ru/20201229/romanov-1591470622.html

https://ria.ru/20201229/romanov-1591417129.html

москва

екатеринбург

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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов), омон россии, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), москва, екатеринбург