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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201229/skhiigumen-1591482140.html
Бывшего схиигумена Сергия раньше судили за убийство и разбойное нападение
Бывшего схиигумена Сергия раньше судили за убийство и разбойное нападение
Арестованный отлученный от церкви схимонах Сергий (Николай Романов) был ранее судим за убийство и разбойное нападение, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T21:38
2020-12-29T21:38
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
бывший схимонах сергий (николай романов)
омон россии
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Арестованный отлученный от церкви схимонах Сергий (Николай Романов) был ранее судим за убийство и разбойное нападение, сообщается на сайте СК РФ."Ранее он был осужден за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 90-х годов", - говорится в сообщении.Романов был задержан ночью в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Во вторник Басманный суд в Москве арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
https://ria.ru/20201229/romanov-1591470622.html
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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов), омон россии, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), москва, екатеринбург

Бывшего схиигумена Сергия раньше судили за убийство и разбойное нападение

21:38 29.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Арестованный отлученный от церкви схимонах Сергий (Николай Романов) был ранее судим за убийство и разбойное нападение, сообщается на сайте СК РФ.
"Ранее он был осужден за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 90-х годов", - говорится в сообщении.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 21:01Религия и мировоззрение
Сергий Романов подал своим последователям знак
Романов был задержан ночью в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Во вторник Басманный суд в Москве арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) выходит из автозака у Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 16:31Религия и мировоззрение
Экс-схимонах Сергий может получить реальный срок, считает эксперт
 
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряБывший схимонах Сергий (Николай Романов)ОМОН РоссииРусская православная церковьСледственный комитет России (СК РФ)МоскваЕкатеринбург
 
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