https://ria.ru/20201229/sergiy-1591413283.html

Бывшего схимонаха Сергия завели в суд под крики "Мы с тобой!"

Бывшего схимонаха Сергия завели в суд под крики "Мы с тобой!"

Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов) доставлен в Басманный суд Москвы, который рассмотрит ходатайство СК РФ о его аресте, передает... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T16:11

2020-12-29T16:11

2020-12-29T17:18

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

бывший схимонах сергий (николай романов)

происшествия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов) доставлен в Басманный суд Москвы, который рассмотрит ходатайство СК РФ о его аресте, передает корреспондент РИА Новости.С двух сторон территорию суда окружили сторонники Сергия, скандировавшие "Отец Сергий, мы с тобой!" до момента, пока его не вывели из автозака. На эти крики опальный монах обернулся и что-то прошептал.Как ожидается, заседание начнется уже в ближайшее время.По словам адвоката Светланы Герасимовой, ее подзащитному предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве. Другой адвокат Иван Миронов выражал уверенность, что его клиент ни в чем не признает себя виновным.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.

https://ria.ru/20201229/monastyr-1591375014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Отец Сергий, мы с тобой! ” Бывшего схимонаха Среднеуральского монастыря привезли в суд “Отец Сергий, мы с тобой! ” Бывшего схимонаха Среднеуральского монастыря привезли в суд 2020-12-29T16:11 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов), происшествия