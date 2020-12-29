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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201229/sergiy-1591413283.html
Бывшего схимонаха Сергия завели в суд под крики "Мы с тобой!"
Бывшего схимонаха Сергия завели в суд под крики "Мы с тобой!"
Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов) доставлен в Басманный суд Москвы, который рассмотрит ходатайство СК РФ о его аресте, передает... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T16:11
2020-12-29T17:18
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
бывший схимонах сергий (николай романов)
происшествия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов) доставлен в Басманный суд Москвы, который рассмотрит ходатайство СК РФ о его аресте, передает корреспондент РИА Новости.С двух сторон территорию суда окружили сторонники Сергия, скандировавшие "Отец Сергий, мы с тобой!" до момента, пока его не вывели из автозака. На эти крики опальный монах обернулся и что-то прошептал.Как ожидается, заседание начнется уже в ближайшее время.По словам адвоката Светланы Герасимовой, ее подзащитному предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве. Другой адвокат Иван Миронов выражал уверенность, что его клиент ни в чем не признает себя виновным.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
https://ria.ru/20201229/monastyr-1591375014.html
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
“Отец Сергий, мы с тобой! ” Бывшего схимонаха Среднеуральского монастыря привезли в суд
“Отец Сергий, мы с тобой! ” Бывшего схимонаха Среднеуральского монастыря привезли в суд
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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов), происшествия

Бывшего схимонаха Сергия завели в суд под крики "Мы с тобой!"

16:11 29.12.2020 (обновлено: 17:18 29.12.2020)
 
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов) доставлен в Басманный суд Москвы, который рассмотрит ходатайство СК РФ о его аресте, передает корреспондент РИА Новости.
С двух сторон территорию суда окружили сторонники Сергия, скандировавшие "Отец Сергий, мы с тобой!" до момента, пока его не вывели из автозака. На эти крики опальный монах обернулся и что-то прошептал.
Как ожидается, заседание начнется уже в ближайшее время.
По словам адвоката Светланы Герасимовой, ее подзащитному предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве. Другой адвокат Иван Миронов выражал уверенность, что его клиент ни в чем не признает себя виновным.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряБывший схимонах Сергий (Николай Романов)Происшествия
 
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