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В Сети появились фото и видео с полицейскими в Среднеуральском монастыре
В Сети появились фото и видео с полицейскими в Среднеуральском монастыре
Пользователи соцсетей публикуют видео и фото с территории, как утверждается, Среднеуральского женского монастыря, на кадрах видны сотрудники правоохранительных... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T01:20
2020-12-29T06:50
среднеуральский женский монастырь
схимонах сергий (николай романов)
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Пользователи соцсетей публикуют видео и фото с территории, как утверждается, Среднеуральского женского монастыря, на кадрах видны сотрудники правоохранительных органов и транспортные средства, монахинь вывели на улицу.Ранее источник в правоохранительных органах Свердловской области сообщил РИА Новости, что бывший схимонах Сергий (Николай Романов), отлученный от церкви, задержан, его планируется допросить. В ГУМВД по Свердловской области сообщили, что такой информацией не обладают. В СУСК региона от комментариев отказались. Телефон пресс-секретаря УФСБ по Свердловской области был недоступен. Комментарием екатеринбургской епархии РИА Новости пока не располагает.Пользователи Instagram и "ВКонтакте" публикуют видео и фото с территории монастыря, на некоторых кадрах указано время – примерно час ночи по местному времени. На кадрах видны сотрудники правоохранительных органах в спецодежде и касках. Также на кадрах видны автомобили правоохранительных органов на территории монастыря, автобусы, слышен колокольный звон.На некоторых видео видны и монахини, которые находятся на улице. По словам некоторых пользователей соцсетей, монахинь вывели из зданий сотрудники правоохранительных органов.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
https://ria.ru/20201215/romanov-1589361260.html
https://ria.ru/20201222/monastyr-1590410940.html
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среднеуральский женский монастырь, схимонах сергий (николай романов), свердловская область, происшествия

В Сети появились фото и видео с полицейскими в Среднеуральском монастыре

01:20 29.12.2020 (обновлено: 06:50 29.12.2020)
 
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Пользователи соцсетей публикуют видео и фото с территории, как утверждается, Среднеуральского женского монастыря, на кадрах видны сотрудники правоохранительных органов и транспортные средства, монахинь вывели на улицу.
Ранее источник в правоохранительных органах Свердловской области сообщил РИА Новости, что бывший схимонах Сергий (Николай Романов), отлученный от церкви, задержан, его планируется допросить. В ГУМВД по Свердловской области сообщили, что такой информацией не обладают. В СУСК региона от комментариев отказались. Телефон пресс-секретаря УФСБ по Свердловской области был недоступен. Комментарием екатеринбургской епархии РИА Новости пока не располагает.
Пользователи Instagram и "ВКонтакте" публикуют видео и фото с территории монастыря, на некоторых кадрах указано время – примерно час ночи по местному времени. На кадрах видны сотрудники правоохранительных органах в спецодежде и касках. Также на кадрах видны автомобили правоохранительных органов на территории монастыря, автобусы, слышен колокольный звон.
На некоторых видео видны и монахини, которые находятся на улице. По словам некоторых пользователей соцсетей, монахинь вывели из зданий сотрудники правоохранительных органов.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 16:46Религия и мировоззрение
Экс-схимонах Сергий пока не оценил идею знакомства с новым главой епархии
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
Судебные приставы у входа в Среднеуральский женский монастырь. 22 декабря 2020 - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 15:33Религия и мировоззрение
Сторонники бывшего схимонаха Сергия не пустили приставов в монастырь
 
Среднеуральский женский монастырьСхимонах Сергий (Николай Романов)Свердловская областьПроисшествия
 
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