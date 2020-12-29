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https://ria.ru/20201229/safronov-1591475928.html
Рогозин прокомментировал дело Ивана Сафронова
Рогозин прокомментировал дело Ивана Сафронова
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин надеется, что его советник Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, окажется на свободе. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T20:41
2020-12-29T20:41
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
дмитрий песков
москва
африка
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин надеется, что его советник Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, окажется на свободе."Мы надеемся на то, что следствие сделает необходимые выводы. Мы надеемся на то, что Иван будет на свободе", - сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".Он отметил, что следит за тем, что происходит с Сафроновым, за тем, как идет следствие, работают адвокаты, и даже за тем, какие вопросы задавали журналисты президенту РФ Владимиру Путину по поводу дела Сафронова.Ранее в ходе большой ежегодной пресс-конференции Путин повторил, что, по данным следствия, Сафронова обвиняют в госизмене, в том числе по эпизодам периода его работы в Роскосмосе.Бывший журналист, а ныне советник главы Роскосмоса Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Сейчас он остается в СИЗО. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляли в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/safronov-1589903789.html
https://ria.ru/20201217/rogozin-1589745831.html
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, москва, африка, сша, происшествия

Рогозин прокомментировал дело Ивана Сафронова

20:41 29.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин надеется, что его советник Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, окажется на свободе.
"Мы надеемся на то, что следствие сделает необходимые выводы. Мы надеемся на то, что Иван будет на свободе", - сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".
Он отметил, что следит за тем, что происходит с Сафроновым, за тем, как идет следствие, работают адвокаты, и даже за тем, какие вопросы задавали журналисты президенту РФ Владимиру Путину по поводу дела Сафронова.
Ранее в ходе большой ежегодной пресс-конференции Путин повторил, что, по данным следствия, Сафронова обвиняют в госизмене, в том числе по эпизодам периода его работы в Роскосмосе.
Журналист Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 14:41
В Кремле назвали главную деталь в деле Сафронова
Бывший журналист, а ныне советник главы Роскосмоса Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Сейчас он остается в СИЗО. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляли в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 16:55
Путин заявил, что дело Сафронова не является давлением на Рогозина
 
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