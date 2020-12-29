Рогозин прокомментировал дело Ивана Сафронова
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин надеется, что его советник Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, окажется на свободе.
"Мы надеемся на то, что следствие сделает необходимые выводы. Мы надеемся на то, что Иван будет на свободе", - сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".
Он отметил, что следит за тем, что происходит с Сафроновым, за тем, как идет следствие, работают адвокаты, и даже за тем, какие вопросы задавали журналисты президенту РФ Владимиру Путину по поводу дела Сафронова.
Ранее в ходе большой ежегодной пресс-конференции Путин повторил, что, по данным следствия, Сафронова обвиняют в госизмене, в том числе по эпизодам периода его работы в Роскосмосе.
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Бывший журналист, а ныне советник главы Роскосмоса Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Сейчас он остается в СИЗО. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляли в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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