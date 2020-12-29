https://ria.ru/20201229/safronov-1591475928.html

Рогозин прокомментировал дело Ивана Сафронова

Рогозин прокомментировал дело Ивана Сафронова

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин надеется, что его советник Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, окажется на свободе. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T20:41

2020-12-29T20:41

2020-12-29T20:41

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий рогозин

дмитрий песков

москва

африка

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин надеется, что его советник Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, окажется на свободе."Мы надеемся на то, что следствие сделает необходимые выводы. Мы надеемся на то, что Иван будет на свободе", - сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".Он отметил, что следит за тем, что происходит с Сафроновым, за тем, как идет следствие, работают адвокаты, и даже за тем, какие вопросы задавали журналисты президенту РФ Владимиру Путину по поводу дела Сафронова.Ранее в ходе большой ежегодной пресс-конференции Путин повторил, что, по данным следствия, Сафронова обвиняют в госизмене, в том числе по эпизодам периода его работы в Роскосмосе.Бывший журналист, а ныне советник главы Роскосмоса Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Сейчас он остается в СИЗО. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляли в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/safronov-1589903789.html

https://ria.ru/20201217/rogozin-1589745831.html

москва

африка

сша

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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, москва, африка, сша, происшествия