https://ria.ru/20201229/rospotrebnadzor-1591418225.html

На выплаты работникам Роспотребнадзора выделили 800 миллионов рублей

На выплаты работникам Роспотребнадзора выделили 800 миллионов рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 800 миллионов рублей на выплаты сотрудникам Роспотребнадзора, борющимся с распространением... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T16:36

2020-12-29T16:36

2020-12-29T16:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 800 миллионов рублей на выплаты сотрудникам Роспотребнадзора, борющимся с распространением новой коронавирусной инфекции, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования Роспотребнадзору на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора, непосредственно реализующих мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в РФ, в размере 804008,4 тысячи рублей (с учетом начислений на выплаты по оплате труда), в том числе фонд оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата в размере 12488,8 тысячи рублей и территориальных органов в размере 608393,1 тысячи рублей, начисления на выплаты по оплате труда в общем объеме 183126,5 тысячи рублей, имея в виду увеличение объема работ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в РФ", - говорится в документе.Роспотребнадзору поручено проконтролировать целевое расходование средств и представить доклад до 1 марта 2021 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/vyplaty-1590598233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество