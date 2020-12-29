https://ria.ru/20201229/rosneft-1591404740.html

Роснефть-2020: устойчивость в самых сложных условиях

Роснефть-2020: устойчивость в самых сложных условиях

Глобальный спад экономики на фоне пандемии коронавируса обусловил резкое падение спроса на энергоносители, и, как следствие, сокращение их добычи и снижение... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T15:33

2020-12-29T15:33

2020-12-29T15:33

роснефть

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глобальный спад экономики на фоне пандемии коронавируса обусловил резкое падение спроса на энергоносители, и, как следствие, сокращение их добычи и снижение цен. Все это, наряду с реализацией нового соглашения ОПЕК+, оказало беспрецедентное давление на операционные и финансовые показатели компаний нефтегазовой отрасли.Островом устойчивости в море нестабильности в этот период показал себя лидер российского сырьевого сегмента – "Роснефть". Как следует из информации пресс-службы компании, в 2020 году "Роснефти" удалось не только сохранить капитализацию и продолжить реализацию важных проектов, но и улучшить целый ряд показателей.Стабильность котировокНизкие нефтяные цены и неясные перспективы в условиях пандемии в целом негативно сказались на биржевых котировках акций "нефтянки". По большинству ключевых российских компаний отрасли снижение за 2020 год составило от 5 до 30%, а специальный индекс Мосбиржи "Нефть и газ" за указанный период упал на 17%. Между тем, акции "Роснефти" после первоначального снижения смогли полностью восстановиться и к середине декабря стоили немногим менее 450 рублей, что практически соответствовало уровню начала года.Опережающую динамику котировок в компании объясняют наличием фундаментальных конкурентных преимуществ, позволяющих успешно противостоять текущим макроэкономическим вызовам. Главное из них - высокое качество ресурсной базы. Основная часть углеводородных запасов "Роснефти" расположена на суше, стоимость их разработки и добычи относительно невысока, что позволяет продолжать работу в условиях низких цен на нефть.Другим преимуществом является диверсификация рынков сбыта. Выгодное географическое положение позволяет "Роснефти" поставлять продукцию как в западном, так и в восточном направлениях, гибко управляя экспортными потоками с учетом региональных колебаний спроса. Так, в III квартале 2020 года 55% поставленной в страны дальнего зарубежья нефти ушло на восток и 45% - на запад.Положительно сказывается на результатах и долгосрочный характер отношений компании с потребителями. Доля поставок по контрактам от года и выше в страны дальнего зарубежья традиционно составляет около 90% экспортируемого компанией объема нефти и нефтепродуктов. Это позволяет снизить уязвимость в периоды резкого сокращения спроса и цен.Аналитики ведущих инвестиционных банков с оптимизмом смотрят на перспективы "Роснефти", ожидая продолжения роста акций и в будущем. Так, Bank of America поставил акции компании на первое место среди самых привлекательных объектов инвестирования на российском рынке, повысив их целевую цену и сохранив рекомендацию "Покупать". Такую же рекомендацию дают своим клиентам эксперты Goldman Sachs, которые отмечают низкий уровень операционных издержек, а также эффективное распределение капитала "Роснефти", позволяющее выплачивать акционерам высокие дивиденды, снижать долг и развивать новые проекты. Опережающую позитивную динамику акциям "Роснефти" в 2021 году пророчит и банк J.P.Morgan, который учитывает сильную корреляцию их цены с ожидаемым улучшением макроэкономических параметров.Снижение издержек - залог устойчивости"Роснефть" традиционно уделяет особое внимание контролю над затратами, и даже в сложнейших макроэкономических условиях ее операционные издержки остаются одними из самых низких в мире. По данным пресс-службы, по итогам III квартала издержки снизились на 3,4% к предыдущему кварталу и почти на 10% - в годовом выражении. Сегодня издержки составляют 2,8 доллара на баррель нефтяного эквивалента. Это минимальный уровень для компании за последние 15 кварталов, сопоставимый с показателем Saudi Aramco (2,8 доллара). Низкие операционные издержки делают "Роснефть" устойчивой даже в условиях "энергетического перехода".Удельные капитальные затраты компании также являются очень низкими по мировым меркам. За 9 месяцев 2020 года этот показатель составил 5,4 доллара на баррель нефтяного эквивалента, снизившись на 10% в годовом выражении.Благодаря росту выручки и контролю над расходами, показатель EBITDA "Роснефти" в III квартале достиг 366 миллиардов рублей, превысив на 18% значение "докризисного" I квартала и более чем вдвое – показатель II квартала. При этом EBITDA "Роснефти" за III квартал заметно превзошла рыночные ожидания: консенсус-прогноз аналитиков ведущих инвестиционных компаний и банков предполагал показатель на уровне 343 миллиарда рублей.Деньги естьНесмотря на снижение цен на нефть, "Роснефть" смогла за 9 месяцев 2020 года сгенерировать значительный свободный денежный поток (СДП), достигший, по данным компании, 352 миллиардов рублей (5,4 миллиарда долларов). Это заметно выше показателей многих российских и международных конкурентов. Так, СДП "Роснефти" превысил аналогичный показатель китайской PetroChina в 18 раз, британской ВР – почти в 11 раз, американской Chevron и норвежской Equinor – в 3,6 раза.Устойчивая генерация СДП позволяет "Роснефти" даже в таких непростых условиях своевременно и в полном объеме обслуживать долговые обязательства. Так, с начала года сумма финансового долга и торговых обязательств компании сократилась на 5,7 миллиарда долларов. При этом продолжилось улучшение структуры долга с увеличением его долгосрочной части с 76% до 83%.На данный момент объем доступных кредитных линий и ликвидных финансовых активов превышает сумму краткосрочного долга в 1,8 раза. При этом процентные расходы "Роснефти" за 9 месяцев снизились на 24% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, отметили в компании.Проект "восток ойл" - основа будущего ростаС учетом текущего негативного макроэкономического окружения многие нефтяные компании сокращают инвестиции в новые проекты или откладывают их на более поздний срок. Тем временем, в "Роснефти", ожидая восстановления спроса, делают ставку на крупные перспективные проекты. Как ожидают в компании, основой ее развития в долгосрочной перспективе станет уникальный проект "Восток Ойл" на севере Красноярского края.Проект "Восток Ойл" обладает гигантским ресурсным потенциалом: запасы и ресурсы составляют 6 миллионов тонн легкой малосернистой нефти, превосходящей по качественным характеристикам сорта Brent и ESPO. Потенциал добычи достигает 115 миллионов тонн в год, что сопоставимо с крупнейшими проектами на Ближнем Востоке.В структуру проекта войдут крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также перспективные нефтеносные площади на севере Красноярского края, такие как Паяхская группа месторождений и Западно-Иркинский участок. В компании уверены, что кластерный подход к освоению этих месторождений позволит максимально эффективно реализовать потенциал их добычи, обеспечив значительную синергию.Уже сейчас масштабные перспективы проекта "Восток Ойл" привлекают международных инвесторов. Так, в ноябре совет директоров "Роснефти" одобрил сделку по продаже 10%-ной доли уставного капитала ООО "Восток Ойл" ведущей транснациональной трейдинговой компании Trafigura. Благодаря опыту и доступу к рынкам сбыта нового акционера проекта, это позволит обеспечивать гарантированный, гибкий и эффективный сбыт нефти.Проект заручился беспрецедентной поддержкой государства и получил ряд значительных инвестиционных стимулов. В частности, финансирование инфраструктуры новых месторождений будет осуществляться за счет сумм экономии на НДПИ действующих проектов Ванкорского кластера. Причем порог цен на нефть, при котором "Роснефть" сможет получать налоговый вычет по НДПИ по проекту "Восток Ойл", был снижен с 42,5 долларов до 25 долларов за баррель. Новая налоговая система является ключевой для экономики проекта "Восток Ойл" и обеспечивает получение положительной прибыли для акционеров даже в сложных макроэкономических условиях при нестабильных ценах на нефть.Дополнительным конкурентным преимуществом проекта является близость к уникальному транспортному коридору – Северному морскому пути (СМП). Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений "Восток Ойл" сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. При этом, прямой доступ к СМП позволит сохранить качество экспортируемой нефти: поставки танкерами позволят избежать смешения нефти проекта с нефтью более низкого качества в трубопроводной системе "Транснефти".Аналитики ведущих инвестбанков считают "Восток Ойл" одним из ключевых катализаторов роста для "Роснефти". Так, по оценкам Bank of America, чистая текущая стоимость (NPV) проекта может быть кратна рыночной капитализации "Роснефти" и составлять 70 миллиардов долларов. Аналитики Goldman Sachs оценивают NPV на уровне 85 миллиардов долларов и считают, что проект может привлечь более 100 миллиардов долларов инвестиций. По мнению специалистов J.P.Morgan, "Восток Ойл" обладает конкурентным уровнем затрат и углеродных выбросов, принесет геополитические выгоды для России от развития СМП и будет оказывать стимулирующий эффект на российскую экономику.На пользу людям и планетеЯвляясь лидером нефтегазовой промышленности России и одной из крупнейших компаний мирового топливно-энергетического комплекса, "Роснефть" стремится достичь не только высоких производственных и финансовых показателей, но и внести вклад в развитие и процветание страны, в улучшение качества и условий жизни ее граждан.По данным компании, объем "зеленых" инвестиций "Роснефти" за 9 месяцев 2020 года достиг 28 миллиардов рублей, которые направлены в основном на активное строительство объектов использования попутного нефтяного газа, а также на повышение надежности трубопроводов.Наиболее значимым является проект закачки газа в пласт для поддержания пластового давления на Юрубчено-Тохомском месторождении, который призван значительно снизить нагрузку на окружающую среду и сократить выбросы парниковых газов.В декабре 2020 года совет директоров "Роснефти" рассмотрел "План по углеродному менеджменту до 2035 года", дающий долгосрочную основу деятельности компании в условиях низкоуглеродного развития экономики, включая управление климатическими рисками.План предусматривает предотвращение выброса парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн CO2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтедобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, а также нулевое рутинное сжигание попутного газа.Ожидается, что реализация плана будет способствовать усилению позиций "Роснефти" как одного из лидеров глобального энергетического рынка в условиях процесса "энергетического перехода" и максимальной монетизации доказанных запасов компании. В ближайшие несколько месяцев "Роснефть" планирует анонсировать результаты этой работы.

https://ria.ru/20201211/neft-1588876850.html

https://ria.ru/20201228/taymyrneftegaz-1591273164.html

https://ria.ru/20201203/gaz-1587556817.html

https://ria.ru/20201203/ekologiya-1587573424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роснефть, новости компаний - экономика