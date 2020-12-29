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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201229/romanov-1591470622.html
Сергий Романов подал своим последователям знак
Сергий Романов подал своим последователям знак
Скандально известного Сергия Романова арестовали на два месяца. Против него возбудили три уголовных дела, одиозному проповеднику грозит тюрьма. Однако его... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T21:01
2020-12-29T23:21
религия и мировоззрение
иисус христос
сергей романов
уральские пельмени
новости - религия и мировоззрение
омон россии
квн
иван миронов
свердловская область
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Антон Скрипунов. Скандально известного Сергия Романова арестовали на два месяца. Против него возбудили три уголовных дела, одиозному проповеднику грозит тюрьма. Однако его сторонники потребовали освобождения своего лидера. О том, как они митинговали, — в репортаже РИА Новости."Не верю!"Весной Сергий Романов прославился на всю страну. В проповедях он отрицал пандемию коронавируса, называя вынужденное закрытие храмов "происками дьявола". И утверждал, что лишь молитва — а не маски и социальная дистанция — может спасти человека.Ему запретили проповедовать, но он остался верен себе. И сейчас, на заседании Басманного суда был без маски. Зато в одеянии схимонаха, хотя его отлучили от церкви и по канонам он не имеет права так облачаться.Впрочем, его сторонников это не волнует. Для них Романов — "истинный старец"."Он не боится говорить открыто то, что другие батюшки произносят лишь за трапезой с некоторыми прихожанами. Что нельзя закрывать храмы, что Россия должна покаяться, что этот коронавирус — выдумка!" — горячится женщина, представившаяся Фотинией.К Басманному суду она пришла одной из первых. С портретом гуру и плакатом: "Свободу схиигумену Сергию!"Другие последователи менее изобретательны: у кого-то в руках икона, у кого-то — крест. Но все искали общения с журналистами."Это человек святой жизни! Это патриот! И все, что он говорит, — ради нашего же блага!" — уверенно произносит Марианна, давняя прихожанка Среднеуральской обители, из которой бывшего схиигумена доставили в суд. Фамилию она не захотела называть — "в монастырях приняты лишь имена".Собственно, монастырские порядки, доведенные Сергием Романовым в верной ему общине до абсурда, и обернулись арестом. Проповедника обвинили в нарушении права на свободу совести, самоуправстве и склонении к самоубийству. В декабре в интернете появился видеоролик, где духовник Среднеуральского монастыря на глазах у детей спрашивает последователей, готовы ли те умереть по его "благословению" (а фактически — приказу)."Разве это призыв к суициду? Все это обвинение — дикий фарс и абсурд. Я хоть и юрист, но рассуждаю именно в таких терминах, потому что ничего подобного никогда не видел", — восклицает адвокат Иван Миронов, защитник бывшего схиигумена.Конфликт с полициейО "невиданном доселе" неоднократно говорил и сам Романов. В проповедях он призывал готовиться к "последним временам" и "стать предтечами русского царя". Он верит в возрождение монархии и особо почитает царя Николая II, ставя его чуть ли не на один уровень с Иисусом Христом. Это учение РПЦ еще в нулевые признала ересью.Впрочем, последователи Сергия полагают себя едва ли не последним оплотом православия. Они точь-в-точь повторяют все, что говорил их предводитель. А бывший монах очень любил публичность — почти каждая его проповедь записана на камеру и опубликована в Сети.И прихожане, собственно, поступали по его заветам. Около 14 часов дня — на это время назначили заседание — они картинно замерли в ожидании автозака. Увидев камеры, три женщины с иконами в руках принялись молиться. Как только журналисты их отсняли, они стали болтать друг с другом. Услышав вой сирен, на миг замолчали.Это была скорая. Задержанного доставили в суд с опозданием. Когда машина с ним приблизилась, сторонники столпились у забора учреждения."Отец Сергий, мы с вами!" — крикнул высокий мужчина, размахивая флагом с иконой Христа.Его возглас повторила лишь пара человек. Хотя поддержать Сергия пришли около 20 последователей, причем одна женщина простояла на морозе три часа с грудничком. Большинство достали телефоны и встали на носки, чтобы заснять происходящее. Все хотели хотя бы краем глаза увидеть своего учителя.Того почти сразу завели в здание. У двери он ненадолго повернулся к сторонникам, кивнул и что-то прошептал."Братья и сестры, три-четыре!" — скомандовал чей-то голос."Отец Сергий, мы с тобой!" — хором прокричали собравшиеся.С этим лозунгом толпа все ближе подходила к ограде. Полицейские всполошились: один побежал за мегафоном."Уважаемые граждане, просьба отойти на три метра от забора!" — прозвучал призыв. Митингующие продолжали скандировать. Сотрудники полиции попробовали их оттеснить, последователи Романова устроили толкотню. Однако довольно быстро успокоились.Несмотря на промозглый ветер, они еще долго стояли, восклицая то "Мы с тобой!", то "Святая Русь с тобой!" Когда стало известно, что начало судебного заседания откладывается, отправились в соседнюю кофейню. На морозе долго не простоишь."Монахини бегут"В Среднеуральском монастыре мороз покрепче. Однако его обитатели тоже вышли на улицу. После ночного штурма бойцами ОМОНа они никого не пускают в обитель. Кроме своих — утром к ним приехал участник команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов, публично поддерживающий Романова."Они осквернили келью моего отца! Они осквернили домовой храм и разворотили там все!" — раздраженно говорит один из последователей Романова протоиерею Евгению Попиченко.Тот прибыл по поручению епархиального архиерея. Однако его не пустили за ворота. Твердят, что останутся в монастыре до конца.Впрочем, не все столь категоричны."Кто-то из сестер покинул монастырь. По каким причинам — не знаю", — сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.Обстановка в обители, по ее словам, тревожная. Теперь главное, говорит она, "устранить очаг напряжения".Пока неясно, удастся это или нет. Последователи Романова — а их в обители, по разным оценкам, от нескольких сотен до тысячи — намерены бороться за свою правду. Екатеринбургская епархия, в свою очередь, доказывает в суде права на монастырь. И все сегодня ждали вердикт Басманного суда.А заседание затянулось до вечера. В итоге Романова арестовали на два месяца. Защита обжалует это решение.
https://ria.ru/20201229/romanov-1591384027.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Сторонники отлученного от Церкви Сергия Романова собрались возле здания суда в Москве
Сторонники отлученного от Церкви бывшего схимонаха Сергия Романова, задержанного во вторник, собрались возле здания Басманного суда Москвы.
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иисус христос, сергей романов, уральские пельмени, новости - религия и мировоззрение, омон россии, квн, иван миронов, свердловская область

Сергий Романов подал своим последователям знак

21:01 29.12.2020 (обновлено: 23:21 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Антон Скрипунов. Скандально известного Сергия Романова арестовали на два месяца. Против него возбудили три уголовных дела, одиозному проповеднику грозит тюрьма. Однако его сторонники потребовали освобождения своего лидера. О том, как они митинговали, — в репортаже РИА Новости.

"Не верю!"

Весной Сергий Романов прославился на всю страну. В проповедях он отрицал пандемию коронавируса, называя вынужденное закрытие храмов "происками дьявола". И утверждал, что лишь молитва — а не маски и социальная дистанция — может спасти человека.
Ему запретили проповедовать, но он остался верен себе. И сейчас, на заседании Басманного суда был без маски. Зато в одеянии схимонаха, хотя его отлучили от церкви и по канонам он не имеет права так облачаться.
Впрочем, его сторонников это не волнует. Для них Романов — "истинный старец".
"Он не боится говорить открыто то, что другие батюшки произносят лишь за трапезой с некоторыми прихожанами. Что нельзя закрывать храмы, что Россия должна покаяться, что этот коронавирус — выдумка!" — горячится женщина, представившаяся Фотинией.
К Басманному суду она пришла одной из первых. С портретом гуру и плакатом: "Свободу схиигумену Сергию!"
© РИА НовостиСторонники бывшего схиигумена Сергия (Романова) у здания Басманного суда в Москве
Сторонники бывшего схимонаха Сергия (Романова) у здания Басманного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости
Сторонники бывшего схиигумена Сергия (Романова) у здания Басманного суда в Москве
Другие последователи менее изобретательны: у кого-то в руках икона, у кого-то — крест. Но все искали общения с журналистами.
"Это человек святой жизни! Это патриот! И все, что он говорит, — ради нашего же блага!" — уверенно произносит Марианна, давняя прихожанка Среднеуральской обители, из которой бывшего схиигумена доставили в суд. Фамилию она не захотела называть — "в монастырях приняты лишь имена".
Собственно, монастырские порядки, доведенные Сергием Романовым в верной ему общине до абсурда, и обернулись арестом. Проповедника обвинили в нарушении права на свободу совести, самоуправстве и склонении к самоубийству. В декабре в интернете появился видеоролик, где духовник Среднеуральского монастыря на глазах у детей спрашивает последователей, готовы ли те умереть по его "благословению" (а фактически — приказу).
"Разве это призыв к суициду? Все это обвинение — дикий фарс и абсурд. Я хоть и юрист, но рассуждаю именно в таких терминах, потому что ничего подобного никогда не видел", — восклицает адвокат Иван Миронов, защитник бывшего схиигумена.

Конфликт с полицией

О "невиданном доселе" неоднократно говорил и сам Романов. В проповедях он призывал готовиться к "последним временам" и "стать предтечами русского царя". Он верит в возрождение монархии и особо почитает царя Николая II, ставя его чуть ли не на один уровень с Иисусом Христом. Это учение РПЦ еще в нулевые признала ересью.
Впрочем, последователи Сергия полагают себя едва ли не последним оплотом православия. Они точь-в-точь повторяют все, что говорил их предводитель. А бывший монах очень любил публичность — почти каждая его проповедь записана на камеру и опубликована в Сети.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина стоит в пикете в поддержку бывшего схиигумена Сергия у Басманного суда Москвы
Мужчина стоит в пикете в поддержку бывшего схимонаха Сергия у Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Мужчина стоит в пикете в поддержку бывшего схиигумена Сергия у Басманного суда Москвы
И прихожане, собственно, поступали по его заветам. Около 14 часов дня — на это время назначили заседание — они картинно замерли в ожидании автозака. Увидев камеры, три женщины с иконами в руках принялись молиться. Как только журналисты их отсняли, они стали болтать друг с другом. Услышав вой сирен, на миг замолчали.
Это была скорая. Задержанного доставили в суд с опозданием. Когда машина с ним приблизилась, сторонники столпились у забора учреждения.
"Отец Сергий, мы с вами!" — крикнул высокий мужчина, размахивая флагом с иконой Христа.
Его возглас повторила лишь пара человек. Хотя поддержать Сергия пришли около 20 последователей, причем одна женщина простояла на морозе три часа с грудничком. Большинство достали телефоны и встали на носки, чтобы заснять происходящее. Все хотели хотя бы краем глаза увидеть своего учителя.
Того почти сразу завели в здание. У двери он ненадолго повернулся к сторонникам, кивнул и что-то прошептал.
"Братья и сестры, три-четыре!" — скомандовал чей-то голос.
"Отец Сергий, мы с тобой!" — хором прокричали собравшиеся.
С этим лозунгом толпа все ближе подходила к ограде. Полицейские всполошились: один побежал за мегафоном.
"Уважаемые граждане, просьба отойти на три метра от забора!" — прозвучал призыв. Митингующие продолжали скандировать. Сотрудники полиции попробовали их оттеснить, последователи Романова устроили толкотню. Однако довольно быстро успокоились.
Несмотря на промозглый ветер, они еще долго стояли, восклицая то "Мы с тобой!", то "Святая Русь с тобой!" Когда стало известно, что начало судебного заседания откладывается, отправились в соседнюю кофейню. На морозе долго не простоишь.

"Монахини бегут"

В Среднеуральском монастыре мороз покрепче. Однако его обитатели тоже вышли на улицу. После ночного штурма бойцами ОМОНа они никого не пускают в обитель. Кроме своих — утром к ним приехал участник команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов, публично поддерживающий Романова.
"Они осквернили келью моего отца! Они осквернили домовой храм и разворотили там все!" — раздраженно говорит один из последователей Романова протоиерею Евгению Попиченко.
Тот прибыл по поручению епархиального архиерея. Однако его не пустили за ворота. Твердят, что останутся в монастыре до конца.
Впрочем, не все столь категоричны.
"Кто-то из сестер покинул монастырь. По каким причинам — не знаю", — сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Обстановка в обители, по ее словам, тревожная. Теперь главное, говорит она, "устранить очаг напряжения".
Пока неясно, удастся это или нет. Последователи Романова — а их в обители, по разным оценкам, от нескольких сотен до тысячи — намерены бороться за свою правду. Екатеринбургская епархия, в свою очередь, доказывает в суде права на монастырь. И все сегодня ждали вердикт Басманного суда.
А заседание затянулось до вечера. В итоге Романова арестовали на два месяца. Защита обжалует это решение.
Сотрудники правоохранительных органов на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 14:25Религия и мировоззрение
"Монахине сломали ногу". Как штурмовали Среднеуральский монастырь
 
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