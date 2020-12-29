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В РАНХиГС прокомментировали дело о мошенничестве
В РАНХиГС прокомментировали дело о мошенничестве
Признаки финансовых нарушений в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России не коснулись бюджетных средств, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:35
2020-12-29T15:09
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Признаки финансовых нарушений в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России не коснулись бюджетных средств, заявили РИА Новости в центре общественных связей вуза.Признаки таких нарушений со стороны ряда работников структурных подразделений выявили в ходе внутреннего финансового мониторинга, добавили в РАНХиГС."В результате взаимодействия с правоохранительными органами и проведения следственно-оперативных мероприятий подозреваемые были взяты под стражу", — сообщили в центре.Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о мошенничестве в РАНХиГС: руководящий, профессорско-преподавательский и административный персонал Института госслужбы и управления (ИГСУ) подозревают в организации "преступной схемы хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы". Одного из фигурантов задержали при получении денег от сотрудников вуза.По данным Лефортовского суда Москвы, декана факультета госуправления экономикой ИГСУ РАНХиГС Светлану Ларину отправили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В суде также сообщили, что директора Института госуправления Игоря Барцица арестовали по делу о хищениях, ему грозит до десяти лет колонии.
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российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

В РАНХиГС прокомментировали дело о мошенничестве

14:35 29.12.2020 (обновлено: 15:09 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип РАНХиГС
Логотип РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Признаки финансовых нарушений в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России не коснулись бюджетных средств, заявили РИА Новости в центре общественных связей вуза.
Признаки таких нарушений со стороны ряда работников структурных подразделений выявили в ходе внутреннего финансового мониторинга, добавили в РАНХиГС.
"В результате взаимодействия с правоохранительными органами и проведения следственно-оперативных мероприятий подозреваемые были взяты под стражу", — сообщили в центре.
Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о мошенничестве в РАНХиГС: руководящий, профессорско-преподавательский и административный персонал Института госслужбы и управления (ИГСУ) подозревают в организации "преступной схемы хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы". Одного из фигурантов задержали при получении денег от сотрудников вуза.
По данным Лефортовского суда Москвы, декана факультета госуправления экономикой ИГСУ РАНХиГС Светлану Ларину отправили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В суде также сообщили, что директора Института госуправления Игоря Барцица арестовали по делу о хищениях, ему грозит до десяти лет колонии.
Здание РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 17:58
Суд в Москве отклонил иск Росимущества к РАНХиГС на 381 млн рублей
 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
 
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